В Копенгагене произошла стрельба в торговом центре, есть раненые

Несколько человек получили огнестрельные ранения в торговом центре Копенгагена в воскресенье.

Об этом сообщила полиция Дании в Twitter, пишет "Европейская правда".

Полиция сообщила, что офицеры были отправлены в торговый центр Field's после сообщений о стрельбе. Они посоветовали людям внутри центра оставаться на месте и ждать помощи полиции.

"Мы все еще на месте, раздались выстрелы, несколько человек ранены. Работаем на месте. Люди в здании должны оставаться на месте и ждать полицию. Всем остальным следует держаться подальше от Field's", - говорится в сообщении.

En person er anholdt i forbindelse med skyderiet i Fields. Vi har fornuværende ikke mulighed for at fortælle mere om vedkommendes identitet. Vi er massivt tilstede i Fields og arbejder på at danne os et overblik. Vi opdaterer her, så snart vi kan #politidk https://t.co/84Df2mspVD