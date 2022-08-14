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Венгрия начала получать дополнительный газ из России после переговоров Сийярто в Москве

Воскресенье, 14 августа 2022, 09:49

Венгрия начала получать дополнительные объемы газа от России после переговоров между Москвой и Будапештом в прошлом месяце.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил представитель Министерства иностранных дел Тамаш Менцер, сообщает "Европейская правда".

Менцер заявил, что по результатам переговоров главы МИД Петера Сийярто в Москве, "Газпром" в пятницу начал поставлять больше газа, чем "уже было согласовано по контракту".

По его словам, до конца августа в Венгрию по трубопроводу "Турецкий поток" будет поступать дополнительно 2,6 млн кубометров газа в сутки. Дальнейшие поставки в сентябре все еще обсуждаются, добавил он.

В июле Сийярто совершил необъявленный визит в Москву, чтобы обсудить покупку дополнительных 700 миллионов кубометров газа.

Со вторника в ЕС действует чрезвычайный газовый план для преодоления энергетического кризиса, вызванного войной России против Украины. Он предусматривает добровольную экономию природного газа зимой в размере 15% на страну, но допускает многочисленные исключения.

Правительство венгерского премьер-министра Виктора Орбана категорически исключило реализацию этого плана. Страна особенно зависит от российского импорта энергоресурсов.

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Венгрия Энергетика

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