Выдержит ли ЕС газовый шантаж России: ключевые вопросы об "энергетическом фронте" Путина

Россия стремится заставить Запад уменьшить поддержку Украины. И добиться этого в Кремле планируют за счет энергетики.

Уже ни для кого не секрет: будущая зима будет очень сложной как для Украины, так и для ЕС. Россия снижает поставки газа, чтобы не позволить странам ЕС подготовить достаточные запасы на зиму. В Кремле надеются, что это сделает ЕС более податливым к их требованиям.

Насколько реалистичен такой расчет Путина? Пойдет ли ЕС на глобальные уступки России?

Ответ на эти вопросы мы хотели получить от европейского эксперта, который хорошо знает и газовую сферу, и настроения в Европе. Именно потому мы задали эти вопросы словацкому эксперту по энергетике Каролю Хирману, который консультировал как словацкие, так и украинские правительства.

Как обычно, наш разговор можно прочесть, а можно и посмотреть на YouTube-канале ЕвроПравды.

Энергетическая стратегия Путина

Стратегия Путина обозначилась уже тогда, когда он пришел в Кремль – уже тогда он открыто заявлял, что экспорт энергоносителей является важной частью геополитической стратегии РФ.

Достаточно вспомнить 2006 и 2009 годы - два газовых кризиса, которые касались и Украины, и Европы.

Снижение поставок газа в Европу мы наблюдаем с лета прошлого года, когда на католическое Рождество мы увидели, что остановился один из ключевых газопроводов Ямал-Европа и что "Газпром" не заполнил свои газохранилища в Германии, в Голландии и в Австрии.

Это уже была подготовка вторжения в Украину, но в Европе этого еще никто не понимал.

После 24 февраля мы видим, как регулярно Путин через "Газпром" снижает поставки газа, чтобы надавить на Европу и создать хаос.

В принципе, работает такая прямая связь:

чем хуже обстоят дела путинской армии в Украине, тем меньше газа идет в Европу.

Но не надо забывать про третий газопровод – "Турецкий поток", который идет по дну Черного моря через Турцию в страны Балкан до Венгрии. Этот газопровод работает без проблем, поскольку это часть игры Путина с европейским рынком, и через этот газопровод снабжаются союзники РФ или "троянские лошадки" в НАТО и ЕС: Реджеп Эрдоган в Турции и Виктор Орбан в Венгрии.

К слову, на днях был визит в Москву министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто, где он договаривался о дополнительных поставках газа. Скорее всего, этим газом Орбан будет торговать с другими странами, зарабатывая приличные деньги за свою позицию, которую он имеет внутри ЕС и внутри НАТО, и по отношению к Украине.

Как повлияет на РФ энергетическое эмбарго?

Пока РФ удается избежать серьёзных потерь – хотя поставки резко снижаются, но одновременно резко повышаются цены.

И на основе этого "Газпрому" пока удается компенсировать свои потери по объемам.

Однако такая ситуация не вечна, и проблемы рано или поздно "догонят" "Газпром".

Когда европейское эмбарго наберет силу, то будет иметь существенное влияние на РФ. Я бы лишь добавил, что для того, чтобы этот удар был сильнее, нам нужно еще запретить транспортировку российской нефти танкерами из ЕС, а также запретить страхование в Евросоюзе таких танкеров из других стран.

Но нужно понимать и иметь в виду, что Путин не экономист и не политик. Он КГБ-шник, и в этом его мышление отличается даже от логики советских лидеров. У них хватало осторожности не шантажировать Европу газом.

Путин же хочет достичь своей цели, и потери, человеческие или экономические, его не очень волнуют.

Механизм предельных цен на нефть

"Сговор покупателей", о котором много говорят, вполне рабочая идея. Она способна повлиять на цены на нефть и тем самым серьёзно ударить по экономике РФ.

Однако для того чтобы этот механизм заработал, необходимо, чтобы к нему подключились главные незападные клиенты РФ: Китай и Индия. Реально ли это, мы пока не знаем.

Также важной будет позиция Саудовской Аравии, Арабских Эмиратов и стран Персидского залива, поскольку российская нефть создает им конкуренцию на традиционных рынках в Азии.

Еще один важный момент: в какой кондиции будет мировая экономика.

Мы видим, что она имеет проблемы не только на Западе, резкое снижение наблюдается и в Китае. Все это автоматически отображается на спросе на нефть и на ее ценах.

Готов ли ЕС к введению эмбарго на нефть и нефтепродукты из РФ

Все идет к тому, что эмбарго вступит в силу.

Конечно, в нем будет исключение по нефтепроводу "Дружба". Здесь есть очень тонкая деталь, которую важно понимать в Украине.

Экспорт нефтепродуктов из нефти, которая будет поставляться через "Дружбу", будут поступать в Украину и поддерживать на ходу вашу страну, включая и армию.

Возможно, это звучит не очень приятно, но другого выхода просто не существует.

Возможный запуск "Северного потока-2"

Я бы не стал говорить, что сейчас целью РФ является запуск "Северного потока-2".

Газовый шантаж РФ имеет другие причины: Путин хочет добиться от ЕС снижения поддержки Украины, в первую очередь – в поставках оружия.

С другой стороны, в последнее время российские чиновники стали делать заявления, что запуск "Северного потока-2" является выходом из нынешнего кризиса и позволит нарастить поставки российского газа в ЕС.

Скорее всего, это приведет к усилению давления немецкого крупного бизнеса на свое правительство, чтобы оно пошло навстречу РФ с "Северным потом-2".

Но здесь возникает вопрос. Если "Северный поток-1" не работает, причем пояснения, что это связано с проблемами на турбинах – это сказки, и об этом уже напрямую заявляет их производитель Siemens, то на основании чего мы делаем вывод, что запуск "Северного потока-2" позволит решить эту проблему?

Где гарантия, что если запустят "Северный поток-2", то через пару дней или недель и он также не выйдет из строя?

Замерзнет ли Европа?

План ЕС по экономии газа на 15% выглядит вполне реалистичной целью. Более того, во многих регионах эта цель была достигнута даже без плана действий от Еврокомиссии.

Нынешний рост цен на газ сам по себе мотивирует экономить газ. Без всяких европейских нормативов или приказов. И этот процесс еще будет набирать обороты.

Другое дело, что это не способно компенсировать полную остановку поставок газа из РФ. Это остановка – уже реальность.

И нужно быть готовым к тому, что эта и следующая зима в Европе будут очень непростыми.

Конечно, Европа не замерзнет. Имеющихся запасов уже достаточно, чтобы обеспечить поставки газа для домохозяйств, больниц и для критической инфраструктуры.

Но надо ожидать регуляцию поставок для определенных групп потребителей, прежде всего, больших промышленных потребителей. По крайней мере - в отдельные зимние периоды.

Так или иначе, вопрос, сколько газа из РФ будет поступать в Европу, зависит от того, насколько российская армия будет успешна или не успешна в Украине.

Это фактор, который влияет, в принципе, на все. В том числе на энергосферу ЕС, а также российскую экономику и стабильность режима Путина.

Общался Юрий Панченко,

видео Владимира Олийныка,

"Европейская правда"