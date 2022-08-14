Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Угорщина почала отримувати додатковий газ з Росії після переговорів Сійярто у Москві

Неділя, 14 серпня 2022, 09:49

Угорщина почала отримувати додаткові обсяги газу від Росії після переговорів між Москвою та Будапештом минулого місяця.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив представник Міністерства закордонних справ Тамаш Менцер, повідомляє "Європейська правда".

Менцер заявив, що за результатами переговорів глави МЗС Петера Сійярто в Москві, "Газпром" у п'ятницю почав постачати більше газу, ніж "вже було погоджено за контрактом".

За його словами, до кінця серпня до Угорщини трубопроводом "Турецький потік" надходитиме додатково 2,6 млн кубометрів газу на добу. Подальші постачання у вересні все ще обговорюються, додав він.

У липні Сійярто здійснив неоголошений візит до Москви, щоб обговорити покупку додаткових 700 мільйонів кубометрів газу.

З вівторка в ЄС діє надзвичайний газовий план для подолання енергетичної кризи, спричиненої війною Росії проти України. Він передбачає добровільну економію природного газу взимку у розмірі 15% на країну, але припускає численні винятки.

Уряд угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана категорично виключив реалізацію цього плану. Країна особливо залежить від російського імпорту енергоресурсів.

Читайте також - Чи витримає ЄС газовий шантаж Росії: ключові питання про "енергетичний фронт" Путіна

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Угорщина Енергетика

Статті

Символ окупації: як Естонія завершує декомунізацію у найбільш проросійському місті країни

Символом "ватного опору" в Естонії став радянський танк Т-34 у місті Нарві. Рішення прибрати його з публічного простору викликало протести.
12 серпня 2022 — Владімір Сазонов, для Європейської правди

Трамп готується до реваншу: що зможе завадити експрезиденту повернутися у Білий дім

Проміжні вибори, що пройдуть у листопаді, можуть призвести до посилення позицій Дональда Трампа, що зробить цілком реалістичними його президентські амбіції.
12 серпня 2022 — Світлана Ковальчук, для Європейської правди

Боротьба за Білорусь: навіщо Україні встановлювати відносини з "тіньовим урядом" Тихановської

Українська влада не спілкується ані з самопроголошеною владою Білорусі, ані з антилукашенківською опозицією – і як наслідок, ми втрачаємо підтримку навіть опозиційних лідерів думок.
11 серпня 2022 — Сергій Сидоренко, Європейська правда