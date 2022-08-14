Угорщина почала отримувати додатковий газ з Росії після переговорів Сійярто у Москві

Угорщина почала отримувати додаткові обсяги газу від Росії після переговорів між Москвою та Будапештом минулого місяця.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив представник Міністерства закордонних справ Тамаш Менцер, повідомляє "Європейська правда".

Менцер заявив, що за результатами переговорів глави МЗС Петера Сійярто в Москві, "Газпром" у п'ятницю почав постачати більше газу, ніж "вже було погоджено за контрактом".

За його словами, до кінця серпня до Угорщини трубопроводом "Турецький потік" надходитиме додатково 2,6 млн кубометрів газу на добу. Подальші постачання у вересні все ще обговорюються, додав він.

У липні Сійярто здійснив неоголошений візит до Москви, щоб обговорити покупку додаткових 700 мільйонів кубометрів газу.

З вівторка в ЄС діє надзвичайний газовий план для подолання енергетичної кризи, спричиненої війною Росії проти України. Він передбачає добровільну економію природного газу взимку у розмірі 15% на країну, але припускає численні винятки.

Уряд угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана категорично виключив реалізацію цього плану. Країна особливо залежить від російського імпорту енергоресурсів.

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