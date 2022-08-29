Боррель рассказал, каким может быть решение ЕС по выдаче виз россиянам

По словам главы внешнеполитического ведомства Европейского Союза Жозепа Борреля, министры иностранных дел ЕС могут договориться об определенной модификации нынешних правил выдачи виз гражданам России.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Боррель рассказал в интервью "Радио Свобода".

По его словам, главы МИД стран ЕС на совещании в Праге в ближайшие дни одобрят меры, направленные на дальнейшее ограничение посещения Евросоюза гражданами России. При этом, по мнению Борреля, вряд ли речь пойдет о полном запрете.

Топ-дипломат ЕС рассказал, что при рассмотрении заявлений о выдаче виз гражданам России большее внимание в частности должно уделять лицу заявителя.

"Нам нужно действовать более выборочно. Не запрещать въезд для всех россиян", – сказал Боррель, напомнив о том, что с начала войны в Украине Россию покинули около 300 тысяч человек.

"Большинство из них профессионалы, хорошо образованные люди, которые больше не хотят оставаться в России. Они не хотят идти на фронт и не поддерживают войну. Они не хотят жить при путинском режиме и уезжают. Я думаю, мы не должны закрывать перед ними дверь" , – добавил глава внешнеполитического ведомства ЕС.

Он упомянул о таких категориях граждан России, как студенты и представители гражданского общества.

Неформальное заседание министров иностранных дел Евросоюза состоится в Праге 30-31 августа.

Ранее стало известно, что Чехия выдвинула предложение о приостановлении визового соглашения с РФ как компромиссный вариант. Этот шаг предполагает увеличение визового сбора с 35 до 80 евро, а также увеличение времени обработки визовых заявлений и количество необходимых для этого документов.

Страны Балтии, Польша и Финляндия активно выступают за полное прекращение выдачи виз гражданам России в ЕС. Германия, зависимые от туризма страны Южной Европы и топ-дипломат ЕС Жозеп Боррель выступили против такого шага.

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