Германия и Франция совместно выступили против запрета на въезд всех россиян в ЕС

Правительства Германии и Франции совместно выступили против запрета на выдачу виз для въезда в ЕС для всех россиян.

Соответствующую позицию они представили министрам других стран ЕС, встречающихся 30 и 31 августа в Праге, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Zeit.

"Мы должны подумать о разумных способах использования важного рычага выдачи виз", – говорится в документе.

По мнению Берлина и Парижа, заявки от граждан России следует тщательно проверять на возможные риски безопасности. В то же время, утверждают они, не следует недооценивать влияние непосредственного опыта жизни в демократических странах, особенно это касается будущих поколений.

"Наша визовая политика должна отражать это и продолжать разрешать личные контакты в ЕС с российскими гражданами, не связанными с российским правительством", – говорится в позиции правительств.

Поэтому Германия и Франция хотят сохранить законодательную базу, позволяющую студентам, художникам, ученым и специалистам, в частности, въезжать в ЕС – независимо от того, могут ли они столкнуться с политическими преследованиями.

Кроме того, они предостерегают, что в случае визового запрета могут возникнуть так называемые эффекты объединения вокруг флага. Это значит, что граждане иногда склонны объединённо поддерживать свое правительство в случае нападений и провокаций извне.

Австрия также подтвердила, что выступает против запрета на въезд граждан России.

"Мы не должны выплескивать ребенка вместе с водой, общий запрет на визы для российских граждан полностью прервал бы последние контакты с российским гражданским обществом", – сказал министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг.

"Было бы абсурдом блокировать путь на Запад для критических голосов в России прямо сейчас", – добавил он.

Напомним, по словам главы внешнеполитического ведомства Европейского Союза Жозепа Борреля, министры иностранных дел ЕС могут договориться об определенной модификации нынешних правил выдачи виз гражданам России.

Ранее стало известно, что Чехия выдвинула предложение о приостановлении визового соглашения с РФ как компромиссный вариант. Этот шаг предполагает увеличение визового сбора с 35 до 80 евро, а также увеличение времени обработки визовых заявлений и количество необходимых для этого документов.

Страны Балтии, Польша и Финляндия активно выступают за полное прекращение выдачи виз гражданам России в ЕС. Германия, зависимые от туризма страны Южной Европы и топ-дипломат ЕС Жозеп Боррель выступили против такого шага.

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