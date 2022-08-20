США выразили обеспокоенность Турции попытками россиян обойти санкции

Заместитель министра финансов США Уолли Адеемо в телефонном разговоре со своим турецким коллегой выразил обеспокоенность тем, что российские юридические и физические лица пытаются использовать Турцию для уклонения от санкций.

Об этом сообщила пресс-служба американского минфина, сообщает "Европейская правда".

По данным пресс-службы, речь шла о "текущих усилиях по реализации и обеспечению соблюдения широких многосторонних санкций, введенных против России за ее вторжение в Украину".

"Заместитель министра Адеемо выразил обеспокоенность тем, что российские юридические и физические лица пытаются использовать Турцию для уклонения от санкций, введенных США и 30 странами. Он подтвердил заинтересованность Соединенных Штатов в успехе турецкой экономики и выразил приверженность министерства финансов к партнерству с правительством Турции для защиты ее банковского сектора", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Соединенные Штаты призвали Турцию "избегать соглашений" с оборонной промышленностью России.

По данным издания FT, страны Запада не исключают введения карательных мер против Турции на фоне углубления ее отношений с Россией.

Вашингтон может порекомендовать западным компаниям сократить экономические отношения с Турцией, если Анкара и Москва договорятся о "формальном экономическом партнерстве".

Читайте также: Почему Турция не присоединилась к западным санкциям и будет ли она помогать РФ их обходить.