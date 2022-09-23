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МИД Чехии предлагает смягчить правила для украинцев и белорусов с целью обучения в стране

Пятница, 23 сентября 2022, 17:34

МИД Чехии предложил смягчить некоторые правила для украинцев и белорусов, которые хотят учиться в стране.

Об этом сообщило Czech Radio, пишет "Европейская правда".

МИД предусмотрело в своем приказе, что украинцы, которые хотят учиться в Чехии, могли бы подать заявление на получение вида на жительство в стране с этой целью, даже если они получили статус временной защиты в другой стране ЕС. 

По данным МИД, много украинцев было принято в чешские университеты на текущий семестр 2022/2023 учебного года. При этом немалая часть из них приобрела статус временной защиты в другом государстве ЕС. Согласно действующему законодательству, их заявление на получение вида на жительство в Чехии, поданное в диппредставительства, не было удовлетворено.

"Таким образом, эти лица практически лишаются возможности длительное время учиться в Чешской Республике", - заявили во внешнеполитическом ведомстве.

Согласно новому постановлению, белорусы, подающие заявление на получение вида на жительство для обучения в университете на основе стипендий, которые предоставляет Чешская Республика, ЕС или международные организации, также могут быть зачислены в категорию лиц, на которую не распространяется запрет на выдачу виз.

Напомним, Чехия против выдачи гуманитарных виз россиянам, которые бегут от мобилизации.

Латвия и Эстония также заявили, что не будут выдавать гуманитарные визы россиянам, которые хотят уклониться от мобилизации.

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