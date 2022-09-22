Чехия против выдачи гуманитарных виз бегущим от мобилизации россиянам

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский в четверг заявил, что его страна не будет выдавать гуманитарные визы гражданам России, пытающимся уехать из своей страны, чтобы не попасть под мобилизацию.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Липавский сказал в комментарии агентству ČTK.

"Я понимаю, что россияне убегают от того, что вызвали отчаянные решения Путина. Но те, кто убегает из страны из-за того, что не хочет исполнять обязанность, введенную его собственным государством, не отвечает условиям получения гуманитарной визы", – пояснил глава ческого МИД.

Ранее в Европейской комиссии заявили, что решение о допуске на свою территорию граждан России принимают сами государства-члены. Сейчас ЕС обсуждает, как поступать в ситуации объявления массовой мобилизации.

Напомним, Латвия и Эстония уже заявили, что не будут выдавать гуманитарные визы россиянам, желающим уклониться от мобилизации. А президент Литвы Гитанас Науседа после оглашения частичной мобилизации в РФ призвал россиян "противостоять принудительному участию" в войне против Украины.

В свою очередь на фоне объявления мобилизации в РФ министр иностранных дел Финляндии заявил, что правительство страны разработает решение для ограничения въезда туристов из России.