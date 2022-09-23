МЗС Чехії пропонує пом'якшити правила для українців та білорусів з метою навчання в країні

МЗС Чехії запропонувало пом'якшити деякі правила для українців та білорусів, які хочуть навчатись у країні.

Про це повідомило Czech Radio, пише "Європейська правда".

МЗС передбачило у своєму наказі, що українці, які хочуть навчатися в Чехії, могли б подати заяву на отримання посвідки на проживання в країні з цією метою, навіть якщо вони набули статусу тимчасового захисту в іншій країні ЄС.

За даними МЗС, багато українців було прийнято до чеських університетів на поточний семестр 2022/2023 навчального року. При цьому чимала частина з них набула статусу тимчасового захисту в іншій державі ЄС. Згідно з чинним законодавством, їхня заява на отримання посвідки на проживання в Чехії, подана в диппредставництва, не була задоволена.

"Таким чином, ці особи практично позбавляються можливості тривалий час навчатися в Чеській Республіці", - заявили в зовнішньополітичному відомстві.

Відповідно до нової постанови, білоруси, які подають заяву на отримання посвідки на проживання для навчання в університеті на основі стипендій, що їх надає Чеська Республіка, ЄС або міжнародні організації, також можуть бути зараховані до категорії осіб, на яку не поширюється заборона на видачу віз.

Нагадаємо, Чехія проти видачі гуманітарних віз росіянам, які тікають від мобілізації.

Латвія та Естонія також заявили, що не видаватимуть гуманітарні візи росіянам, які хочуть ухилитися від мобілізації.