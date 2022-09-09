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В Британии обнародовали детали церемонии объявления нового короля

Пятница, 9 сентября 2022, 12:02

Принц Чарльз, технически ставший главой британской монархии после смерти Елизаветы II, официально будет провозглашен королем в субботу.

Об этом сообщает BBC, пишет "Европейская правда".

Церемония пройдет в Сент-Джеймском дворце в Лондоне перед церемониальным органом, известным как Совет по вступлению в должность.

На собрании будет объявлено о смерти королевы Елизаветы II и будет зачитано традиционное обращение. Затем король, взявший себе имя Чарльз III, посетит вторую встречу с этой группой, где он провозгласит свое первое заявление и принесет клятву сохранить Церковь Шотландии.

Позже Чарльз III будет официально провозглашен новым королем, а с площадок по всему городу прозвучат пушечные залпы.

На достопримечательностях в разных странах мира почтили память Елизаветы II

Флаги, приспущенные в связи с общенациональным трауром, поднимут на 24 часа, начиная с 13:00 субботы по местному времени, чтобы отметить провозглашение короля, а затем их снова опустят.

Тем временем королева Елизавета II будет покоиться в соборе Святого Джайлза в Эдинбурге, в то время как будет идти подготовка к ее похоронам, которые ожидаются примерно через 10 дней.

Затем гроб доставят самолетом в Лондон, где сотням тысяч человек будет позволено прийти в течение четырех дней в Вестминстер-холл.

Как известно, в возрасте 96 лет в шотландском замке Балморал 8 сентября скончалась королева Великобритании Елизавета II.

В Великобритании, а также во всех странах Содружества Наций начался десятидневный траур в связи со смертью королевы Елизаветы II.

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