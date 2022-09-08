В Британии объявили 10-дневный траур после смерти Елизаветы II

В Великобритании, а также во всех странах Содружества Наций начался десятидневный траур в связи со смертью королевы Елизаветы II.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В связи с трауром Букингемский дворец – официальная резиденция британского монарха – приспустил государственные флаги.

Наследник престола, принц Чарльз, автоматически сразу становится новым королем, а его жена Камилла – королевой-консортом. При этом официальная церемония коронации состоится несколько позже.

Согласно одобренному плану действий на случай смерти Елизаветы II под названием "Лондонский мост", в первый день к нации должен обратиться новый король, который также проведет встречу с главой правительства Лиз Трасс.

В ближайшее время, после формального одобрения Чарльзом, будут объявлены подробности погребения Елизаветы II. По традиции, это будут государственные похороны – в последний раз их устроили для Уинстона Черчилля в 1965 году.

День государственного похорон также будет и выходным, хотя официально не объявляется таковым.

Далее гроб с королевой должен быть доставлен в Букингемский дворец, а затем – в Вестминстер, где с Елизаветой II смогут попрощаться все желающие. После этого Чарльз как новоназначенный монарх отправится в турне по Британии.

Как сообщалось, в возрасте 96 лет в шотландском замке Балморал скончалась королева Великобритании Елизавета II.

В последние месяцы СМИ сообщали о проблемах со здоровьем Елизаветы II, из-за которых ей было тяжело передвигаться. В результате она не присутствовала на ряде мер.