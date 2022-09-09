У Британії оприлюднили деталі церемонії проголошення нового короля

Принц Чарльз, який технічно став главою британської монархії після смерті Єлизавети II, офіційно буде проголошений королем у суботу.

Про це повідомляє BBC, пише "Європейська правда".

Церемонія пройде в Сент-Джеймському палаці в Лондоні перед церемоніальним органом, відомим як Рада з вступу на посаду.

На зібранні буде оголошено про смерть королеви Єлизавети II та буде зачитано традиційне звернення. Потім король, який взяв собі ім’я Чарльз III, відвідає другу зустріч із цією групою, де він проголосить свою першу заяву та принесе клятву зберегти Церкву Шотландії.

Пізніше Чарльз III буде офіційно проголошений новим королем, а з майданчиків по всьому місту пролунають гарматні залпи.

Прапори, приспущені через загальнонаціональну жалобу, піднімуть на 24 години, починаючи з 13:00 суботи за місцевим часом, щоб відзначити проголошення короля, а потім їх знову приспустять.

Тим часом королева Єлизавета II спочиватиме в соборі Святого Джайлза в Единбурзі, у той час, як буде іти підготовка до її похорону, який очікується приблизно через 10 днів.

Потім труну доставлять літаком до Лондона, де сотням тисяч людей буде дозволено прийти протягом чотирьох днів у Вестмінстер-хол.

У віці 96 років у шотландському замку Балморал 8 вересня померла королева Великої Британії Єлизавета II.

У Великій Британії, а також усіх країнах Співдружності Націй розпочалася десятиденна жалоба у зв’язку зі смертю королеви Єлизавети II.

Читайте також: Королева, яку пам’ятатимуть у Британії та в Україні: найважливіше про Єлизавету II.