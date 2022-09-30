Министерство финансов США в пятницу объявило о расширении санкционного списка в отношении России в связи с аннексией четырех областей Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-релиз американского Минфина.

В санкционном списке появились 14 юридических лиц из российского военно-промышленного комплекса, трое ключевых руководителей российской финансовой инфраструктуры, ближайшие родственники некоторых российских чиновников, а также 278 членов российского парламента за содействие проведению Россией фейковых референдумов и попытке аннексии суверенной украинской территории.

Среди них - родственники министра обороны РФ Сергея Шойгу, жена и сын заместителя секретаря Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, мэра Москвы Сергея Собянина, глава Центробанка Эльвира Набиуллина и ее заместители, депутат РФ Валентина Терешкова и другие.

Кроме того, Минфин США добавил 57 юрлиц из Китая, Армении и Беларуси в перечень организаций, нарушающих экспортный контроль США.

Отдельно Государственный департамент США вводит санкции против членов семьи мэра Москвы Сергея Собянина, который также является членом Совета безопасности России, и визовые ограничения в отношении гражданина России Очур-Суге Монгуша за пытки украинского военнопленного.

Государственный департамент также вводит визовые ограничения в отношении 910 человек, в частности военнослужащих Российской Федерации, белорусских военных чиновников и российских "марионеток", которые действуют на оккупированных Россией территориях Украины.

Напомним, 30 сентября Путин подписал "договор о вступлении в состав России" захваченных украинских территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей и заявил, что отныне их жители - граждане РФ.

После этого Украина подписала заявку на ускоренное вступление в НАТО и отказалась от переговоров с РФ при президентстве Путина.