Канада расширяет санкции против РФ в ответ на аннексию территорий Украины

Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли в пятницу объявила о введении дополнительных санкций в связи с попыткой аннексии Россией территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-cлужбу правительства Канады.

В заявлении Жоли подчеркивается, что ни то, что российская пропаганда называет "референдумами", ни решение российского парламента об аннексии украинских областей не повлияют на позицию Канады: "Территория Украины останется территорией Украины".

С целью усиления давления на российский режим Канада вводит меры против 43 российских олигархов, финансовых элит и членов их семей, так называемый "руководящий орган Херсона", а также 35 поддерживаемых Россией "чиновников" в Донецке, Луганске, Херсоне и Запорожье.

"Эти лица и организации являются соучастниками отчаянной попытки Путина подорвать принципы государственного суверенитета и разделяют ответственность за бессмысленное кровопролитие, которое продолжается по всей Украине", - считают в канадском правительстве.

Также Канада расширяет санкции, введенные против так называемых "ЛДНР" относительно запрета определенных торговых операций (в частности экспорт и инвестиции), на оккупированные Россией районы Херсонской и Запорожской областей.

По данным канадского правительства, с начала войны России против Украины в 2014 году Канада ввела санкции против более 1800 физических и юридических лиц, а с 24 февраля 2022-го - против еще более 1400 физических и юридических лиц из России, Украины и Беларуси.

Напомним, 30 сентября Путин подписал "договор о вступлении в состав России" захваченных украинских территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей и заявил, что отныне их жители - граждане РФ.

После этого США и Великобритания ввели против России дополнительные санкции.