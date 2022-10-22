Мелони приняла присягу премьер-министра Италии

Джорджа Мелони в субботу приняла присягу премьер-министра Италии, присягу принимают также министры ее правительства.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает агентство Ansa.

Первую в истории республики женщину-премьера менее чем через месяц после выборов президент Серджо Маттарелла вызвал вчера в свой дворец и поручил ей сформировать новое правительство.

Незадолго до этого он провел консультации с объединенной правоцентристской делегацией, которая гарантировала наличие четкого парламентского большинства и недвусмысленное указание на желание видеть лидера "Братьев Италии" во главе правительства.

В субботу в президентском дворце в присутствии президента Джорджа Мелони приняла присягу главы правительства.

В пятницу вечером она объявила членов своего кабинета.

Министерство внутренних дел возглавит представитель "Лиги" Маттео Пьянтедози, который уже работал там руководителем аппарата в правительстве Маттео Сальвини, а до недавнего времени занимал должность префекта Рима.

Министром обороны, по предложению Мелони, должен стать соучредитель "Братьев Италии" Гвидо Кросетто. Он имеет длительный опыт в политике, но в 2018 году ушел из нее и посвятил себя семейному бизнесу.

Еще одно важное министерство - иностранных дел возглавит представитель "Вперед, Италия!" Антонио Таяни. Он с 2017 по 2019 год был президентом Европарламента. Таяни также будет заместителем премьера.

Лидер "Лиги" Маттео Сальвини будет совмещать должности вице-премьера и министра инфраструктуры.