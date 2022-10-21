Мелони объявила состав будущего правительства: Таяни возглавит МИД Италии, Сальвини - Мининфраструктуры

Будущий премьер-министр Италии Джорджа Мелони в пятницу после получения мандата на формирование нового правительства объявила имена кандидатов на ключевые министерские должности.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ANSA.

Министерство внутренних дел возглавит представитель "Лиги" Маттео Пьянтедози, который уже работал там руководителем аппарата в правительстве Маттео Сальвини, а до недавнего времени занимал должность префекта Рима.

Министром обороны, по предложению Мелони, должен стать соучредитель "Братьев Италии" Гвидо Кросетто. Он имеет длительный опыт в политике, но в 2018 году ушел из нее и посвятил себя семейному бизнесу.

Еще одно важное министерство - иностранных дел возглавит представитель "Вперед, Италия!" Антонио Таяни. Он с 2017 по 2019 год был президентом Европарламента. Таяни также будет заместителем премьера.

В конце концов, лидер "Лиги" Маттео Сальвини будет совмещать должности вице-премьера и министра инфраструктуры.

Ранее в пятницу президент Италии Серджо Маттарелла поручил лидеру партии "Братья Италии" Джорджии Мелони сформировать будущее правительство. Она должна принять присягу главы правительства в субботу в 10:00 по местному времени (11:00) по Киеву и таким образом стать первой женщиной на посту премьера.

Партия Мелони "Братья Италии" выиграла парламентские выборы в конце сентября, объединившись с другими правыми силами "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони и "Лига" Маттео Сальвини.

Для официального утверждения правительства оно должно получить большинство голосов в обеих палатах парламента, где главные должности уже занимают представители правого блока.

Договоренности о формировании правительства в Италии происходят на фоне ряда противоречий между членами коалиции. В частности, Мелони приходилось реагировать на выпады Берлускони, который прямо обвинил Украину и ее президента Владимира Зеленского в войне.

Мелони заверила, что ее правительство будет иметь "четкую, однозначную линию внешней политики", и она будет требовать "ясности" от всех министров по этому вопросу. Она заверила, что Италия полностью и с гордо поднятой головой является частью Европы и НАТО, и тот, кто не согласен с этим краеугольным камнем, не может быть частью правительства.

Как известно, Мелони после победы на выборах в Италии пообещала поддержку Украине.

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