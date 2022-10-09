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Лидер Шотландии рассказала, что будет делать в случае отказа провести референдум о независимости

Воскресенье, 9 октября 2022, 14:09

Первый премьер-министр Шотландии Никола Стерджен считает, что страна при любом развитии событий может стать независимой от Соединенного Королевства, даже если ей не позволят провести второй референдум.

Как передает "Европейская правда", об этом Стерджен заявила в интервью BBC.

Как известно, Верховный суд Великобритании рассмотрит вопрос о проведении второго референдума о независимости Шотландии 11 и 12 октября. "Давайте подождем решения суда. Я уверена в том, что Шотландия будет независимой", - сказала она в ответ на вопрос, как Шотландия планирует проводить референдум.

В то же время Стерджен пообещала, что в случае отрицательного решения Верховного суда Британии ее Шотландская национальная партия будет участвовать в следующих общенациональных выборах исключительно с обещанием провести второй референдум, который станет "де факто" референдумом.

"Это не то, что я предпочитаю. Если путь, которым этот вопрос было бы правильно рассмотреть и решить, а именно законный конституционный референдум, будет заблокирован, то выбор прост: мы отдадим это на откуп народу на выборах или же отрекаемся от шотландской демократии - и хочу заверить, что я никогда не отрекусь от шотландской демократии", - подчеркнула первый премьер Шотландии.

В июне Никола Стерджен заявила о намерении провести второй референдум о выходе страны из состава Соединенного Королевства 19 октября 2023 года.

Правительство Великобритании утверждало, что не позволит провести новый референдум, ссылаясь на результаты 2014 года и апеллируя к тому, что голосование, проведенное без одобрения Лондона, не будет юридически обязательным.

Даже если референдум состоится, как предложено, большинство голосов само по себе не сделает Шотландию независимой от остальной Великобритании.

Сама Стерджен говорила, что для обретения независимости Шотландией шотландский и британский парламенты должны принять соответствующее законодательство.

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Великобритания

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