Судьба второго референдума о независимости Шотландии решится в октябре

Верховный суд Великобритании в четверг объявил, что рассмотрит вопрос о проведении второго референдума о независимости Шотландии от Соединенного Королевства 11 и 12 октября 2022 года.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на АР.

Напомним, в июне первая министр Шотландии Никола Стерджен заявила о намерении провести второй референдум о выходе страны из состава Соединенного Королевства 19 октября 2023 года.

Тогда Стерджен сказала, что обратилась к главному юристу Шотландии с просьбой направить в Верховный Суд Великобритании ходатайство о проведении консультативного референдума.

Первое министерство Шотландии и одновременно лидер крупнейшей партии страны – Шотландской национальной партии – утверждает, что после выхода Великобритании из ЕС и пандемии коронавируса пора пересмотреть результаты референдума 2014 года.

Тогда, напомним, 55% шотландцев высказались против ухода страны из состава Соединенного Королевства. Но на референдуме 2016 года большинство выступило против выхода из ЕС.

Правительство Великобритании утверждало, что не позволит провести новый референдум, ссылаясь на результаты 2014 года и апеллируя к тому, что голосование, проведенное без одобрения Лондона, не будет юридически обязательным.

Даже если референдум состоится, как предложено, большинство голосов само по себе не сделают Шотландию независимым от остальной Великобритании.

Сама Стерджен говорила, что для обретения независимости Шотландией шотландский и британский парламенты должны принять соответствующее законодательство.

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