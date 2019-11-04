Власти Берлина запретили "американских военных" возле "Чекпойнта Чарли"

Власти Берлина запретили работать "американскими солдатами" на контрольно-пропускном пункте "Чарли", когда-то стоявшем на границе между Западной и Восточной частью города.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

Запрет был введен после того, как полиция в штатском обнаружила, что туристы подвергаются словесным оскорблениям, если они отказываются сделать "пожертвование" людям, предлагающим сделать фотографию на память.

За годы, прошедшие после объединения Германии в 1990 году, КПП превратился в популярное туристическое место, где продают различные сувениры с символикой того времени, а люди, одетые в военную форму США, берут с туристов плату за фотографии.

Том Люзейт, который возглавляет группу актеров под названием Dance Factory, играющих роль солдат, сказал , что ему пришлось "уволить шесть коллег" из-за внезапного запрета.

"Но мы не сдаемся, мы хотим вернуться туда", - сказал он.

По оценкам немецких СМИ, это прибыльный бизнес с доходом до 5000 евро в день.

Контрольно-пропускной пункт "Чарли" был местом одного из самых напряженных моментов "холодной войны", и в октябре 1961 года здесь произошло так называемое "танковое противостояние".

В результате к границе Восточного и Западного Берлина у КПП "Чарли" были стянуты американские и советские танки, находившиеся всего лишь в десятках метров друг от друга.