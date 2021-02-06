Глава МВД Сербии считает, что мафия планировала покушение на президента

Глава МВД Сербии Александар Вулин сообщил, что во время обысков у членов мафиозной группировки была найдена снайперская винтовка с глушителем, которая могла быть использована для покушения на президента.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал B92.

Он отметил, что снайперские винтовки не используются для выяснения отношений между членами мафиозной группировки.

"Мы находили наркотики везде, почти в каждой квартире. Наркотики, оружие, деньги. То, чего мы не ожидали, - это найти снайперскую винтовку с глушителем. Она не нужна для противостояния с бандитами. Снайперские винтовки используются для ликвидации, тех, кто может сильно повредить, кто имеет большое политическое значение. Могли ли они ликвидировать меня? Могли бы. Это решило бы их проблемы? Нет. Единственным человеком, ликвидация которой остановила бы организованную борьбу с мафией, был бы Вучич ", - сказал глава МВД.

Министр не уточнил, увеличили в связи с этим охрану президента.

Полиция Сербии и Агентство безопасности и информации в четверг задержали членов крупной преступной группировки, которая, вероятно, сотрудничает с черногорскими мафиозными кланами. Показательные обыски прошли в том числе на стадионе футбольного клуба "Партизан" в Белграде, с фанатами которого связывают лидеров группировки.

Напомним, в начале января сообщалось, что правоохранительные органы Сербии открыли уголовное дело о прослушивании президента страны Вучича.