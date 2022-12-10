Джонсон - Западу: чтобы остановить войну, увеличьте поддержку Украины

Бывший глава британского правительства Борис Джонсон призвал западные страны срочно посмотреть, что еще они могут сделать для поддержки Украины в надежде закончить войну против России уже в 2023 году.

Об этом Джонсон написал в своей колонке для The Wall Street Journal.

По его словам, хотя значительные финансовые обязательства перед Украиной являются болезненными в период бюджетных ограничений, "время - это деньги, и чем дольше это продлится, тем больше мы все в конечном итоге заплатим в виде военной поддержки".

"Не может быть никакой сделки "земля в обмен на мир", даже если господин Путин предложит ее, и даже если ему можно будет доверять, чего нельзя сказать о нем. Поскольку война может закончиться только одним способом, вопрос заключается в том, как быстро мы дойдем до неизбежного завершения.

В интересах всех, включая Россию, чтобы занавес над авантюрой господина Путина опустился как можно скорее. Не в 2025, не в 2024, а в 2023 году", - написал он.

Джонсон предупредил, что следующая зима может оказаться еще более сложной, чем эта, поскольку запасы газа заканчиваются для стран, которые когда-то зависели от российского топлива. По его словам, "чем дольше господин Путин будет продолжать свою политику, тем труднее будет для них".

"Чем дольше господин Путин будет продолжать свои бессмысленные атаки, тем дольше продлится глобальный экономический кризис. Действительно ли мы собираемся ждать и позволить этому дрейфовать, пока г-н Путин не вернет себе часть своих рычагов влияния?

Пришло время срочно рассмотреть, что еще может сделать Запад, чтобы помочь украинцам достичь своих военных целей, или, по крайней мере, выгнать россиян со всех территорий, захваченных в этом году. Это единственная правдоподобная основа, на которой можно было бы начать разговор о будущем", - отметил Джонсон.

Напомним, 24 августа Джонсон во время визита в Киев получил высшую награду Украины для иностранного гражданина - "Орден Свободы".









