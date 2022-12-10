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Джонсон - Заходу: щоб зупинити війну, збільшіть підтримку України

Субота, 10 грудня 2022, 16:24

Колишній глава британського уряду Борис Джонсон закликав західні країни терміново подивитися, що ще вони можуть зробити для підтримки України в надії закінчити війну проти Росії вже у 2023 році.

Про це Джонсон написав у своїй колонці для The Wall Street Journal.

За його словами, хоча значні фінансові зобов'язання перед Україною є болючими в період бюджетних обмежень, "час - це гроші, і що довше це триватиме, то більше ми всі в кінцевому підсумку заплатимо у вигляді військової підтримки".

Джонсон став почесним громадянином Києва

"Не може бути ніякої угоди "земля в обмін на мир", навіть якщо пан Путін запропонує її, і навіть якщо йому можна буде довіряти, чого не можна сказати про нього. Оскільки війна може закінчитися лише одним способом, питання полягає в тому, як швидко ми дійдемо до неминучого завершення.

В інтересах усіх, включно з Росією, щоб завіса над авантюрою пана Путіна опустилася якомога швидше. Не в 2025, не в 2024, а в 2023 році", - написав він.

Джонсон попередив, що наступна зима може виявитися ще складнішою, ніж ця, оскільки запаси газу закінчуються для країн, які колись залежали від російського палива. За його словами, "що довше пан Путін продовжуватиме свою політику, то важче буде для них".

Берлін відкинув заяву Джонсона про те, що Німеччина вважала за краще швидку поразку України

"Що довше пан Путін продовжуватиме свої безглузді атаки, то довше триватиме глобальна економічна криза. Чи справді ми збираємося чекати і дозволити цьому дрейфувати, поки пан Путін не поверне собі частину своїх важелів впливу?

Настав час терміново розглянути, що ще може зробити Захід, щоб допомогти українцям досягти своїх військових цілей, або, принаймні, вигнати росіян з усіх територій, захоплених цього року. Це єдина правдоподібна основа, на якій можна було б розпочати розмову про майбутнє", - зауважив Джонсон.

Нагадаємо,  24 серпня Джонсон під час візиту до Києва отримав найвищу відзнаку України для іноземного громадянина – "Орден Свободи".

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