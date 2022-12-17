Прокурор Международного уголовного суда завершил этап расследования войны в Грузии в 2008 году

Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан заявил, что завершил этап расследования преступлений против человечности и военных преступлений, совершенных в контексте международного вооруженного конфликта в период с 1 июля по 10 октября 2008 года.

Об этом Хан отметил в своем заявлении, обнародованном 16 декабря, сообщает "Европейская правда".

"Я могу подтвердить, что, кроме дел, находящихся на рассмотрении в МУС, мой офис не будет проводить новые расследования возможной уголовной ответственности других лиц или действий в рамках ситуации в Грузии. Соответственно, при отсутствии существенных изменений в обстоятельствах, этап расследования ситуации в Грузии завершен. Я проинформировал грузинские власти об этом решении", - отметил Хан.

Он напомнил, что в июне Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест трех бывших чиновников так называемой Южной Осетии в рамках расследования войны России против Грузии 2008 года.

Речь идет о Михаиле Миндзаеве (бывший глава "МВД Южной Осетии"), Гамлете Гучмазове ("начальник СИЗО МВД") и Давиде Санакоеве ("уполномоченный президента Южной Осетии по правам человека").

Их обвинили в причастности к эпизодам похищения гражданских этнических грузин на территории так называемой Южной Осетии во время войны, которых поместили под стражу, держали в тяжелых условиях в следственном изоляторе и подвергали жестокому обращению.

Также были собраны доказательства против генерал-майора российской армии, который за прошедшее время умер, в связи с чем ордер на его арест не был выдан.

Прокурор отметил, что спустя 20 лет после создания Международного уголовного суда его ведомство впервые решило завершить этап расследования ситуации, которую рассматривает суд. "Принятие таких решений является неотъемлемой частью формирования и реализации эффективной стратегии прокуратуры", - добавил он.

"Как только я вступил в должность, я однозначно заявил: я не хочу и в дальнейшем давать чрезмерные обещания пострадавшим и их семьям, а потом не выполнять их. Для достижения реальных результатов нам необходимо тщательно проанализировать, как можно наиболее эффективно использовать ресурсы для достижения максимальных результатов для тех, кто во всем мире пострадал от преступлений, подпадающих под нашу юрисдикцию", - сказал Хан.

По его словам, работа суда по ситуации в Грузии не завершена. "Мой офис продолжает и будет продолжать направлять свои усилия на привлечение к ответственности адресатов ордеров на арест", - отметил он.

Прокурор также заявил, что "в будущем совместные усилия моего офиса и его партнеров будут по-прежнему необходимы для розыска и ареста подозреваемых, которые все еще находятся на свободе, а также пересмотра существующих дел, которые должны пройти все этапы от начала судебного разбирательства до последней инстанции, включая стадию возмещения убытков в случае признания обвиняемого виновным".

Напомним, в начале 2016 года Международный уголовный суд в Гааге решил начать расследование преступлений, которые произошли в Южной Осетии в 2008 году.









