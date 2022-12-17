Прокурор Міжнародного кримінального суду завершив етап розслідування війни в Грузії у 2008 році

Прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан заявив, що завершив етап розслідування злочинів проти людяності та воєнних злочинів, скоєних в контексті міжнародного збройного конфлікту в період з 1 липня до 10 жовтня 2008 року.

Про це Хан зазначив у своїй заяві, оприлюдненій 16 грудня, повідомляє "Європейська правда".

"Я можу підтвердити, що, окрім справ, які перебувають на розгляді в МКС, мій офіс не буде проводити нові розслідування ймовірної кримінальної відповідальності інших осіб чи дій в рамках ситуації в Грузії. Відповідно, за відсутності істотних змін в обставинах, етап розслідування ситуації в Грузії завершено. Я поінформував грузинську владу про це рішення", - зазначив Хан.

Він нагадав, що у червні Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт трьох колишніх чиновників так званої Південної Осетії у межах розслідування війни Росії проти Грузії 2008 року.

Йдеться про Міхаїла Міндзаєва (колишній очільник "МВС Південної Осетії"), Гамлета Гучмазова ("начальник СІЗО МВД") та Давіда Санакоєва ("уповноважений президента Південної Осетії з прав людини").

Їх звинуватили у причетності до епізодів викрадення цивільних етнічних грузин на території так званої Південної Осетії під час війни, яких помістили під варту, тримали у тяжких умовах у слідчому ізоляторі й піддавали жорстокому поводженню.

Також було зібрано докази проти генерал-майора російської армії, який за час, що минув, помер, у зв'язку з чим ордер на його арешт не було видано.

Прокурор зазначив, що через 20 років після створення Міжнародного кримінального суду його відомство вперше вирішило завершити етап розслідування ситуації, яку розглядає суд. "Ухвалення таких рішень є невід'ємною частиною формування та реалізації ефективної стратегії прокуратури", - додав він.

"Щойно я вступив на посаду, я однозначно заявив: я не хочу й надалі давати надмірні обіцянки постраждалим та їхнім родинам, а потім не виконувати їх. Для досягнення реальних результатів нам необхідно ретельно проаналізувати, як можна найефективніше використовувати ресурси для досягнення максимальних результатів для тих, хто в усьому світі постраждав від злочинів, що підпадають під нашу юрисдикцію", - сказав Хан.

За його словами, роботу суду щодо ситуації в Грузії не завершено. "Мій офіс продовжує і продовжуватиме спрямовувати свої зусилля на притягнення до відповідальності адресатів ордерів на арешт", - зазначив він.

Прокурор також заявив, що "в майбутньому спільні зусилля мого офісу та його партнерів будуть, як і раніше, необхідні для розшуку та арешту підозрюваних, які все ще перебувають на волі, а також перегляду існуючих справ, які мають пройти всі етапи від початку судового розгляду до останньої інстанції, включаючи стадію відшкодування збитків у разі визнання обвинуваченого винним".

Нагадаємо, на початку 2016 року Міжнародний кримінальний суд в Гаазі вирішив розпочати розслідування злочинів, які відбулися в Південній Осетії в 2008 році.



