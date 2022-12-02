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МВД Испании рассказало, что было в пакете, который получило посольство Украины

Пятница, 2 декабря 2022, 19:04

Министерство внутренних дел Испании подтвердило, что подозрительный конверт, обнаруженный в украинском посольстве в Мадриде в пятницу днем, содержал раздавленный глаз животного - как и в случае других диппредставительств Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Europa Press.

Сотрудники Национальной полиции Испании проанализировали подозрительный пакет, поступивший в адрес украинского посольства.

Проверка не обнаружила взрывчатых веществ в пакете, но правоохранители осуществили "более исчерпывающий" анализ на предмет наличия на нем следов крови - как и на других пакетах, поступавших в посольства Украины в других странах.

Источники Europa Press указывают: тот факт, что почтовый штемпель на отправлении не испанский, а также его признаки могут указывать на его связь с пакетами, которые были получены в других посольствах и консульских учреждениях Украины в Европе.

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Ранее представитель МИД Олег Николенко сообщал, что посольство Украины в Мадриде получило пакет со следами крови.

Напомним, в пятницу МИД Украины сообщил о продолжении целенаправленной кампании террора и запугивания украинских дипучреждений за рубежом.

После теракта в Испании в посольства в Венгрии, Нидерландах, Польше, Хорватии, Италии, генеральные консульства в Неаполе и Кракове, а также в консульство в Брно поступили окровавленные пакеты. В пакетах были глаза животных, а сами пакеты пропитаны жидкостью характерного цвета и имели соответствующий запах. 

Украинское консульство в чешском городе Брно даже было эвакуировано сегодня утром из-за подозрительного пакета.

Подробнее о событиях в Испании читайте в статье: Почта 155-го калибра: как взрыв в посольстве Украины должен изменить политику Испании.

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Испания

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