МВС Іспанії розповіло, що було в пакунку, який отримало посольство України

Міністерство внутрішніх справ Іспанії підтвердило, що підозрілий конверт, виявлений в українському посольстві в Мадриді в п’ятницю вдень, містив розчавлене око тварини – як і у випадку інших диппредставництв України.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Europa Press.

Співробітники Національної поліції Іспанії проаналізували підозрілий пакунок, що надійшов на адресу українського посольства.

Перевірка не виявила вибухових речовин у пакунку, але правоохоронці здійснили "більш вичерпний" аналіз на предмет наявності на ньому слідів крові – як і на інших пакунках, що надходили до посольств України в інших країнах.

Джерела Europa Press вказують: той факт, що поштовий штемпель на відправленні не іспанський, а також його ознаки можуть вказувати на його зв’язок із пакунками, які були отримані в інших посольствах та консульських установах України в Європі.

Раніше речник МЗС Олег Ніколенко повідомляв, що посольство України в Мадриді отримало пакунок зі слідами крові.

У п'ятницю МЗС України повідомило про продовження цілеспрямованої кампанії терору та залякування українських дипустанов за кордоном.

Після теракту в Іспанії до посольств в Угорщині, Нідерландах, Польщі, Хорватії, Італії, генеральних консульств в Неаполі та Кракові, а також до консульства в Брно надійшли закривавлені пакунки. У пакунках були очі тварин, а самі пакунки були просякнуті рідиною характерного кольору та мали відповідний запах.

Українське консульство в чеському місті Брно навіть було евакуйовано сьогодні вранці через підозрілий пакунок.

Детальніше про події в Іспанії читайте в статті: Пошта 155-го калібру: як вибух у посольстві України має змінити політику Іспанії.