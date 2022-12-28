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В Финляндию прибыл плавучий LNG-терминал, призванный уменьшить зависимость от России

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Среда, 28 декабря 2022, 19:56

Судно-терминал Exemplar для регазификации сжиженного природного газа (LNG) прибыло в среду утром в финский порт Инкоо - оно призвано уменьшить зависимость Финляндии от поставок газа из России.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Yle.

Exemplar вошел в Финский залив еще 26 декабря, однако из-за ветреной погоды судно не дошло до места назначения. Его удалось пришвартовать в среду с помощью буксиров.

Судно прибыло в Финский залив из Гибралтара, где на борт был загружен стартовый груз сжиженного природного газа. Доставленный газ превратят в газообразное состояние, а затем его будут подавать в газотранспортную сеть.

 
ФОТО: YLE

Финская газотранспортная компания Gasgrid Finland уточняет, что поставки газа с Exemplar начнутся с начала 2023 года.

"Плавучий терминал оказался самым быстрым и эффективным решением для поэтапного отказа Финляндии от зависимости от российского газа и обеспечения бесперебойных поставок газа в Финляндию при различных сценариях в далеком будущем", - отмечают там.

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LNG-терминал Exemplar достигает 291 метра в длину и 43 метров в ширину, а при полной загрузке вмещает около 68 тысяч тонн сжиженного природного газа. Финляндия арендовала судно на 10 лет за 460 миллионов евро.

Вместе с Финляндией терминал арендует Эстония, но ее правительство ранее отказалось от приобретения доли в компании, являющейся оператором терминала, и решило направить предусмотренные на это 30 миллионов евро на закупку дополнительных запасов газа.

Россия прекратила поставки трубопроводного газа Финляндии еще в мае из-за отказа последней платить за газ в рублях, но поставка сжиженного природного газа до сих пор продолжается.

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Финляндия Энергетика

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