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До Фінляндії прибув плавучий LNG-термінал, покликаний зменшити залежність від Росії

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Середа, 28 грудня 2022, 19:56

Судно-термінал Exemplar для регазифікації скрапленого природного газу (LNG) прибуло в середу вранці у фінський порт Інкоо – воно покликане зменшити залежність Фінляндії від поставок газу з Росії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Yle.

Exemplar увійшов у Фінську затоку ще 26 грудня, проте через вітряну погоду судно не дійшло до місця призначення. Його вдалося пришвартувати в середу за допомогою буксирів.

Судно прибуло у Фінську затоку з Гібралтару, де на борт було завантажено стартовий вантаж скрапленого природного газу. Доставлений газ перетворять у газоподібний стан, а потім його подаватимуть у газотранспортну мережу.

 
Фото: Yle

Фінська газотранспортна компанія Gasgrid Finland уточнює, що постачання газу з Exemplar почнеться із початку 2023 року.

"Плавучий термінал виявився найшвидшим та найефективнішим рішенням для поетапної відмови Фінляндії від залежності від російського газу та забезпечення безперебійного постачання газу до Фінляндії за різних сценаріїв у далекому майбутньому", – наголошують там.

Фінляндія хоче повністю відмовитися від імпорту скрапленого газу з РФ

LNG-термінал Exemplar сягає 291 метра завдовжки й 43 метрів завширшки, а при повному завантаженні вміщує близько 68 тисяч тонн скрапленого природного газу. Фінляндія орендувала судно на 10 років за 460 мільйонів євро.

Разом із Фінляндією термінал орендує Естонія, але її уряд раніше відмовився від придбання частки у компанії, що є оператором термінала, та вирішив спрямувати передбачені на це 30 мільйонів євро на закупівлю додаткових запасів газу.

Росія припинила постачання трубопровідного газу Фінляндії ще у травні через відмову останньої платити за газ у рублях, але постачання скрапленого природного газу досі триває.

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Фінляндія Енергетика

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