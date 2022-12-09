Парламент Греции запретил шпионские программы после скандала с прослушкой топ-чиновников
Греческий парламент в пятницу одобрили законпроект о запрете коммерческого шпионского программного обеспечения на фоне скандала с прослушиванием спецслужбами телефонов известных чиновников, политиков, активистов и журналистов.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.
За законопроект проголосовали 156 депутатов, против высказались 142 парламентария. Голосованию предшествовали двухдневные дебаты, во время которых оппозиционные депутаты обвиняли правительство в попытке скрыть незаконную слежку и требовали объявить досрочные выборы.
Согласно новому закону, за использование, продажу или распространение шпионского программного обеспечения в Греции будет предусмотрено наказание в виде минимального двухлетнего тюремного заключения.
Также документ предусматривает новые требования для легального прослушивания телефонных разговоров правоохранительными органами, а также обновленный порядок назначения директора Национальной разведывательной службы и его заместителей.
Правозащитные группы раскритиковали законопроект, утверждая, что изменения в него были внесены после плохо организованных консультаций и без достаточного контроля общественности.
Напомним, скандал разгорелся в июле, когда Никос Андрулакис - депутат Европарламента и лидер Социалистической партии Греции - подал жалобу на вероятные попытки прослушивания его мобильного телефона с помощью шпионской программы Predator.
Позже выяснилось, что жертвами прослушивания стали и другие топ-политики и чиновники, бизнесмены и активисты, в том числе бывший премьер-министр Антонис Самарас, судоходный магнат Вангелис Маринакис, владелец футбольных клубов "Олимпиакос" и "Ноттингем Форест".
Правительство Греции утверждало, что его ведомства никогда не использовали шпионское программное обеспечение, а греческий премьер Кириакос Мицотакис отказался уходить в отставку на фоне скандала, несмотря на призывы оппонентов.
Расследованием прослушек в Греции сейчас занимается прокурор Верховного суда Греции. Кроме того, Европейский парламент проводит собственное расследование аналогичных инцидентов в других странах ЕС.
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