Парламент Греции запретил шпионские программы после скандала с прослушкой топ-чиновников

Греческий парламент в пятницу одобрили законпроект о запрете коммерческого шпионского программного обеспечения на фоне скандала с прослушиванием спецслужбами телефонов известных чиновников, политиков, активистов и журналистов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

За законопроект проголосовали 156 депутатов, против высказались 142 парламентария. Голосованию предшествовали двухдневные дебаты, во время которых оппозиционные депутаты обвиняли правительство в попытке скрыть незаконную слежку и требовали объявить досрочные выборы.

Согласно новому закону, за использование, продажу или распространение шпионского программного обеспечения в Греции будет предусмотрено наказание в виде минимального двухлетнего тюремного заключения.

Также документ предусматривает новые требования для легального прослушивания телефонных разговоров правоохранительными органами, а также обновленный порядок назначения директора Национальной разведывательной службы и его заместителей.

Правозащитные группы раскритиковали законопроект, утверждая, что изменения в него были внесены после плохо организованных консультаций и без достаточного контроля общественности.

Напомним, скандал разгорелся в июле, когда Никос Андрулакис - депутат Европарламента и лидер Социалистической партии Греции - подал жалобу на вероятные попытки прослушивания его мобильного телефона с помощью шпионской программы Predator.

Позже выяснилось, что жертвами прослушивания стали и другие топ-политики и чиновники, бизнесмены и активисты, в том числе бывший премьер-министр Антонис Самарас, судоходный магнат Вангелис Маринакис, владелец футбольных клубов "Олимпиакос" и "Ноттингем Форест".

Правительство Греции утверждало, что его ведомства никогда не использовали шпионское программное обеспечение, а греческий премьер Кириакос Мицотакис отказался уходить в отставку на фоне скандала, несмотря на призывы оппонентов.

Расследованием прослушек в Греции сейчас занимается прокурор Верховного суда Греции. Кроме того, Европейский парламент проводит собственное расследование аналогичных инцидентов в других странах ЕС.

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