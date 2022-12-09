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Парламент Греції заборонив шпигунські програми після скандалу з прослуховуванням топ-чиновників

П'ятниця, 9 грудня 2022, 23:18

Грецький парламент у п'ятницю схвалили законпроєкт про заборону комерційного шпигунського програмного забезпечення на тлі скандалу із прослуховуванням спецслужбами телефонів відомих чиновників, політиків, активістів і журналістів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

За законопроєкт проголосували 156 депутатів, проти висловилися 142 парламентарі. Голосуванню передували дводенні дебати, під час яких опозиційні депутати звинувачували уряд у спробі приховати незаконне стеження й вимагали оголосити дострокові вибори.

Згідно з новим законом, за використання, продаж або розповсюдження шпигунського програмного забезпечення в Греції буде передбачене покарання у вигляді мінімального дворічного тюремного ув'язнення.

Також документ передбачає нові вимоги для легального прослуховування телефонних розмов правоохоронними органами, а також оновлений порядок призначення директора Національної розвідувальної служби та його заступників.

У Європарламенті розкритикували держави ЄС через скандал із прослуховуванням

Правозахисні групи розкритикували законопроєкт, стверджуючи, що зміни до нього були внесені після погано організованих консультацій та без достатнього контролю громадськості.

Нагадаємо, скандал розгорівся в липні, коли Нікос Андрулакіс – депутат Європарламенту і лідер Соціалістичної партії Греції – подав скаргу на ймовірні спроби прослуховування його мобільного телефону за допомогою шпигунської програми Predator.

Пізніше з’ясувалося, що жертвами прослуховування стали й інші топ-політики й чиновники, бізнесмени та активісти, зокрема колишній прем'єр-міністр Антоніс Самарас, судноплавний магнат Вангеліс Марінакіс, власник футбольних клубів "Олімпіакос" і "Ноттінгем Форест".

Уряд Греції стверджував, що його відомства ніколи не використовували шпигунське програмне забезпечення, а грецький прем’єр Кіріакос Міцотакіс відмовився йти у відставку на тлі скандалу попри заклики опонентів.

Розслідуванням прослуховувань у Греції наразі займається прокурор Верховного суду Греції. Крім того, Європейський парламент проводить власне розслідування аналогічних інцидентів в інших країнах ЄС.

Більше про скандал читайте тут: Почути опозицію: які наслідки для влади Польщі матиме скандал із нелегальним стеженням.

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Греція

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