Эрдоган: Финляндия могла бы присоединиться к НАТО без Швеции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в воскресенье впервые заявил, что Анкара может одобрить членство Финляндии в НАТО без ее соседа Швеции.

Комментарии Эрдогана прозвучали во время телевизионной встречи с молодыми избирателями, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство AFP.

Они прозвучали через несколько дней после того, как Анкара приостановила переговоры о вступлении в НАТО с двумя странами, и накануне выборов 14 мая в Турции.

Основной претензией Эрдогана является отказ Швеции выдать десятки подозреваемых, которых Анкара связывает с курдскими боевиками и неудачной попыткой государственного переворота в 2016 году.

"Если потребуется, мы можем дать другой ответ по Финляндии. Швеция будет шокирована, когда мы дадим другой ответ по Финляндии", - сказал Эрдоган.

Он также повторил свое требование к Швеции выдать подозреваемых, которых разыскивает Анкара.

"Если вы точно хотите вступить в НАТО, вы вернете нам этих террористов", - сказал Эрдоган.

Решение Турции грозит сорвать надежды НАТО на расширение блока до 32 стран на саммите, который запланирован на июль в Вильнюсе.

Финляндия и Швеция подали заявку на вступление в НАТО в ответ на вторжение России в Украину. Турция и Венгрия остаются единственными членами, которые до сих пор ратифицировали две заявки в своих парламентах.

Ожидается, что законодательный орган Венгрии одобрит обе заявки в феврале.

Противостояние между Анкарой и Стокгольмом побудило финских официальных лиц впервые намекнуть, что они могут быть вынуждены добиваться членства в НАТО без Швеции.

Между тем, Швеция надеется на вступление в НАТО летом, несмотря на приостановление переговоров с Турцией.