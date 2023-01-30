Ердоган: Фінляндія могла б приєднатися до НАТО без Швеції

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у неділю вперше заявив, що Анкара може схвалити членство Фінляндії у НАТО без її сусіда Швеції.

Коментарі Ердогана пролунали під час телевізійної зустрічі з молодими виборцями, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство AFP.

Вони прозвучали за кілька днів після того, як Анкара призупинила переговори щодо вступу до НАТО з двома країнами, і напередодні виборів 14 травня в Туреччині.

Основною претензією Ердогана є відмова Швеції видати десятки підозрюваних, яких Анкара пов'язує з курдськими бойовиками та невдалою спробою державного перевороту у 2016 році.

"Якщо буде потрібно, ми можемо дати іншу відповідь щодо Фінляндії. Швеція буде шокована, коли ми дамо іншу відповідь щодо Фінляндії", - сказав Ердоган.

Він також повторив свою вимогу до Швеції видати підозрюваних, яких розшукує Анкара.

"Якщо ви точно хочете вступити до НАТО, ви повернете нам цих терористів", - сказав Ердоган.

Рішення Туреччини загрожує зірвати надії НАТО на розширення блоку до 32 країн на саміті, який запланований на липень у Вільнюсі.

Фінляндія та Швеція подали заявку на вступ до НАТО у відповідь на вторгнення Росії в Україну. Туреччина та Угорщина залишаються єдиними членами, які досі ратифікували дві заявки у своїх парламентах.

Очікується, що законодавчий орган Угорщини схвалить обидві заявки у лютому.

Протистояння між Анкарою та Стокгольмом спонукало фінських офіційних осіб вперше натякнути, що вони можуть бути змушені домагатися членства в НАТО без Швеції.

Між тим, Швеція сподівається на вступ у НАТО влітку попри призупинення переговорів з Туреччиною.