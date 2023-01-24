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Столтенберг раскритиковал угрозы Эрдогана не поддержать вступление Швеции в НАТО

Вторник, 24 января 2023, 12:58

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг раскритиковал позицию президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который заявил, что Швеции не стоит рассчитывать на поддержку Анкары при вступлении в Альянс.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Столтенберг отметил, что свобода самовыражения и свобода мнений являются ценностью как в Швеции, так и в других странах НАТО.

"И именно поэтому эти ненадлежащие действия не являются автоматически незаконными", - подчеркнул он, добавив, что шведское правительство осудило акцию "очень четкими выражениями".

Эрдоган в понедельник предупредил Швецию, что ей не стоит надеяться на поддержку Турции для вступления в НАТО после сожжения Корана возле посольства Анкары в Стокгольме.

По его словам, если Швеция не будет проявлять уважения к Турции или мусульманам, то "они не увидят от нас никакой поддержки в вопросе НАТО".

21 января в Стокгольме под посольством Турции состоялась антитурецкая акция, на которой скандальный активист Расмус Палудан сжег Коран. Непосредственно под посольством собралась акция и в поддержку Турции и ее президента.

Премьер Швеции осудил сожжение Корана на антитурецкой акции.

Турция в субботу отменила запланированный визит министра обороны Швеции в ответ на разрешение скандинавской страны на антитурецкие протесты.

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Столтенберг Турция

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