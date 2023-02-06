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Польша хочет забрать Саакашвили на лечение: собирает в ЕС подписи под обращением к Грузии

Понедельник, 6 февраля 2023, 20:18

Польша готова принять на лечение бывшего президента Грузии, гражданина Украины Михеила Саакашвили и собирает в Европейском Союзе подписи для соответствующего обращения к грузинским властям.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Польское радио".

Письмо по инициативе Польши должно быть направлено властям Тбилиси перед саммитом ЕС в четверг. В нем говорится в частности о том, что Саакашвили не будет заниматься общественной или политической деятельностью, пока будет находиться на территории Евросоюза в период лечения.

"Если Михеил Саакашвили умрет, то его смерть бросит тень на отношения Грузии с Европейским Союзом, США и НАТО", - говорится во фрагменте письма, с которым ознакомилось "Польское радио".

В письме также напоминается о нападении РФ на Украину, которая, как написано, является очередной жертвой российского империализма, как и Грузия.

Вице-спикер Сейма Польши говорит, что ей угрожают запретить въезд в Грузию из-за заявлений о Саакашвили

Еще в январе Сейм Польши принял резолюцию с призывом разрешить Саакашвили выехать на лечение за границу.

Напомним, на прошлой неделе Михеил Саакашвили показал в суде, как похудел за время заключения. После этого президент Украины Владимир Зеленский обвинил грузинские власти в том, что Саакашвили "пытают и убивают", МИД выразил решительный протест относительно негуманного обращения с гражданином Украины Михеилом Саакашвили и потребовал передать его Киеву.

В понедельник, однако, городской суд Тбилиси не удовлетворил ходатайство адвокатов заключенного экс-президента Грузии о досрочном освобождении по состоянию здоровья.

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Саакашвили Польша

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