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Польща хоче забрати Саакашвілі на лікування: збирає в ЄС підписи під зверненням до Грузії

Понеділок, 6 лютого 2023, 20:18

Польща готова прийняти на лікування колишнього президента Грузії, громадянина України Михеїла Саакашвілі та збирає в Європейському Союзі підписи для відповідного звернення до грузинської влади.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Польське радіо".

Лист з ініціативи Польщі має бути надісланий владі Тбілісі перед самітом ЄС у четвер. У ньому йдеться зокрема про те, що Саакашвілі не займатиметься громадською чи політичною діяльністю, допоки перебуватиме на території Євросоюзу в період лікування.

"Якщо Михеїл Саакашвілі помре, то його смерть кине тінь на відносини Грузії з Європейським Союзом, США та НАТО", – йдеться у фрагменті листа, з яким ознайомилось "Польське радіо".

У листі також нагадується про напад РФ на Україну, яка, як написано, є черговою жертвою російського імперіалізму, як і Грузія.

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Ще в січні Сейм Польщі ухвалив резолюцію із закликом дозволити Саакашвілі виїхати на лікування за кордон.

Нагадаємо, минулого тижня Михеїл Саакашвілі показав у суді, як схуд за час ув’язнення. Після цього президент України Володимир Зеленський звинуватив грузинську владу в тому, що Саакашвілі "катують і вбивають", МЗС висловило рішучий протест щодо негуманного поводження з громадянином України Михеїлом Саакашвілі та вимагає передати його Києву

У понеділок, однак, міський суд Тбілісі не задовольнив клопотання адвокатів ув’язненого експрезидента Грузії про дострокове звільнення за станом здоров’я.

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Саакашвілі Польща

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