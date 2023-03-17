Макрон идет на обострение: как ради пенсионной реформы Франция вошла в политический кризис

Принятие в обход парламента скандальной реформы вызвало массовые протесты по всей Франции. Париж, 16 марта 2023 года

Президент Франции и его правительство 16 марта поставили формальную точку в процедуре утверждения спорной реформы, предполагающей повышение пенсионного возраста в стране с 62 до 64 лет.

После двух месяцев острого конфликта с единым фронтом профсоюзов и большинством парламентской оппозиции власти не решились выносить на итоговое голосование в Национальном собрании законопроект, против которого восемь раз с января в стране проводились общенациональные дни протеста и забастовок.

В самый последний момент президент Макрон принял решение применить статью конституции, которая позволяет утвердить закон без голосования в парламенте.

Однако теперь, согласно основному закону, Нацсобрание должно проголосовать по вопросу о доверии правительству.

Крайне непопулярная реформа

16 марта в обеих палатах парламента Франции — в Национальном собрании и Сенате — завершилась процедура рассмотрения законопроекта о пенсионной реформе.

Главная его мера — повышение с 62 до 64 лет возраста, дающего право выхода на пенсию, — вызвала острейший за многие годы социальный конфликт во Франции.

Против реформы президента Эммануэля Макрона и его правительства во главе с премьером Элизабет Борн выступили все ведущие профсоюзы, все левые оппозиционные партии в парламенте (крайне левая "Непокорная Франция", "зеленые", социалисты и коммунисты), а также крайне правая оппозиция во главе с Марин Ле Пен.

И это не удивительно! Согласно опросам,

против повышения пенсионного возраста высказались 70% французов.

С середины января, когда непопулярный законопроект был официально передан в парламент, во Франции по призыву профсоюзов прошло восемь общенациональных дней протеста и забастовок против реформы. На демонстрации, которые проходили по всей стране, каждый раз выходили от 1 до 2,5 миллиона протестующих.

Несмотря на такое давление, президент Макрон и его правительство заняли непреклонную позицию, обещая довести реформу до конца и утверждая, что повышение пенсионного возраста — единственный путь сохранения солидарной пенсионной системы и устранения структурного дефицита, который грозит ей в будущем из-за старения населения.

При этом кабинет министров надеялся на то, что непопулярный законопроект удастся утвердить в парламенте в рамках "обычной" процедуры, заручившись поддержкой большинства депутатов для итогового голосования.

До самого последнего момента правительство заявляло, что не планирует прибегать к крайней мере — использованию статьи 49.3 конституции.

Указанная статья позволяет утвердить предложенный кабинетом министров закон без обсуждения и голосования в парламенте. Но при этом на голосование ставится вопрос о доверии правительству — с риском получить вотум недоверия.

Такая норма статья вызывает давние и ожесточенные споры во Франции как инструмент, который позволяет исполнительной власти "продавить" в парламенте закон, не имеющий поддержки большинства депутатов.

Неудивительно, что противники этой статьи называют ее "антидемократической".

Макрон идет ва-банк

Неопределенность сохранялась до самого последнего дня — 16 марта, когда в обеих палатах парламента формально завершалась процедура рассмотрения реформы.

Верхняя палата, Сенат, где большинство имеет оппозиционная Макрону правая партия "Республиканцы", в четверг утром одобрила законопроект.

В ходе итогового голосования "за" высказались 193 сенатора, "против" — 114.

Правые "Республиканцы" поддержали реформу, поскольку повышение пенсионного возраста остается частью их собственной политической программы (а все предыдущие подобные реформы во Франции проводили именно правительства правых).

На поддержку правых "Республиканцев" Эммануэль Макрон и правительство рассчитывали и в нижней палате парламента, Национальном собрании, где коалиция пропрезидентских партий на выборах прошлого года потеряла абсолютное большинство (минимум 289 мест из 577-ми).

Как сообщали СМИ, в администрации президента и в правительстве до последнего момента вели подсчет числа депутатов Нацсобрания, готовых в итоге проголосовать за повышение пенсионного возраста до 64 лет.

Так, в партии "Ренессанс" самого Макрона, по оценкам, реформу могли поддержать 165 депутатов (из 170-ти). В центристской партии Modem — 50 (почти вся фракция в полном составе). В правоцентристской фракции "Горизонты" (бывшего макроновского премьера Эдуара Филиппа) — 26 депутатов из 29-ти.

Прогноз голосования правой оппозиции оказался ненадежным: из 61 депутата фракции "Республиканцев" от 15 до 22 депутатов могли в итоге проголосовать "против" пенсионной реформы (а еще 5 или 6 могли воздержаться).

По результатам всех оценок и подсчетов у президента и правительства получалась цифра — лишь около 280 голосов "за" спорную реформу.

Примерно столько же голосов — около 280 — могло быть подано "против" законопроекта (во Франции решения принимаются большинством от общего количества голосовавших депутатов).

В лагере непримиримых противников повышения пенсионного возраста — 150 депутатов коалиции левых партий NUPES ("Новый экологический и социальный народный союз"), объединяющей крайне левую партию "Непокорная Франция", партию "зеленых" EELV ("Европа – Экология – Зелёные"), Социалистическую партию Франции и французскую Коммунистическую партию.

Однозначно "против" реформы были готовы голосовать и все 88 депутатов крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен.

В рискованной ситуации, когда пенсионный законопроект мог попросту провалиться при итоговом голосовании в Национальном собрании, президент Макрон в этот четверг утром провел серию экстренных консультаций с членами правительства.

И в итоге решился на крайнюю меру — применить противоречивую статью конституции для утверждения пенсионной реформы.

В 15 часов на открытии заседания в Национальном собрании премьер-министр Элизабет Борн объявила депутатам нижней палаты, что ставит перед ними вопрос о доверии своему кабинету в соответствии со статьей 49.3 основного закона — по всему тексту законопроекта, предложенного правительством.

Оппозиционные партии объявили, что представят резолюции о вотуме недоверия правительству.

Свой проект резолюции поставят на голосование Нацсобрания левые силы, которые обвинили Макрона в том, что он "унизил" парламент.

Лидер фракции крайне правых Марин Ле Пен назвала случившееся "полным провалом" и президента, и его правительства, пообещав представить свой проект резолюции о вотуме недоверия кабинету министров. Она также заявила, что депутаты "Национального объединения" будут голосовать за все аналогичные резолюции, от каких бы фракций они ни исходили.

Инициативы о вотуме недоверия правительству должны быть подготовлены и внесены в повестку заседаний Нацсобрания для голосования уже в ближайшие дни.

Заявление премьера Элизабет Борн о чрезвычайной процедуре утверждения пенсионной реформы было встречено бурными и шумными протестами депутатов, в основном от левых оппозиционных партий.

Элизабет Борн указала, что "приложила все усилия", чтобы в ходе переговоров с оппозицией заручиться в Нацсобрании большинством голосов в поддержку непопулярной, но, по ее словам, "необходимой" реформы.

На кону — будущее нашей пенсионной системы",

снова повторила премьер.

СМИ в свою очередь процитировали слова президента Макрона, которые он произнес ранее днем на заседании Совета министров, принимая рискованное решение — утвердить повышение пенсионного возраста, применив особую процедуру и спорную статью конституции.

Принимая законное и конституционное, но крайне непопулярное решение, Макрон указал, что "единственный не рискует свои постом или своей выборной должностью", в отличие от своих министров и депутатов своего большинства.

Нынешний, второй по счету, президентский срок для него — последний, в 2027 году он не имеет права вновь претендовать на пост главы государства. Реформу же пенсионной системы Макрон расценивал как центральную меру своей президентской пятилетки, не допуская возможности отказа от ее проведения.

Но, как отмечают наблюдатели, принятое главой государства решение "продавить" реформу остается крайне рискованным. Оно значительно ослабляет политические позиции Макрона, усиливает обвинения президента в "авторитаризме" со стороны его оппонентов и открывает период неопределенности и непредсказуемости в жизни страны.

Эксперты не исключают радикализации как социального протеста, так и действий оппозиции.

Борьба продолжается...

Решение использовать статью 49.3 Конституции для утверждения пенсионной реформы было принято 16 марта на фоне забастовок, которые продолжаются с разной степенью интенсивности в ключевых секторах экономики (на транспорте, в электроэнергетике, нефтепереработке, газовой отрасли).

В этот же вечер в Париже и ряде городов (в том числе, в Нанте и Марселе) прошли стихийные акции противников повышения пенсионного возраста.

В столице тысячи человек собрались на площади Согласия. Она расположена ровно напротив стоящего на другом берегу Сены здания Национального собрания Франции. Полиция приняла решение вытеснить протестующих с площади, применив водометы и гранаты со слезоточивым газом. В результате стихийное собрание было омрачено беспорядками и поджогами. Силовики задержали 217 человек.

Всего по стране полиция провела 310 задержаний.

Одновременно профсоюзы объявили, что новый — уже девятый по счету — общенациональный день протестных демонстраций и забастовок пройдет в будущий четверг, 29 марта.

Политологи и социологи не исключают радикализации социального протеста и забастовочного движения.

В Национальном собрании ситуация остается напряженной и опасной для правительства и президентского большинства. С одной стороны, блок сторонников Макрона имеет относительный перевес и все шансы не допустить принятия вотума недоверия кабинету министров.

Чтобы "свалить" правительство, против него должна объединиться при голосовании не только вся левая и крайне правая оппозиция, но и правые "Республиканцы". Их лидер Эрик Сиотти уже успел заявить, что фракция не намерена голосовать за какой бы то ни было вотум недоверия кабинету Элизабет Борн.

Однако наблюдатели не исключают, что часть правых депутатов может пойти наперекор позиции руководства своей партии.

Вотум недоверия правительству может быть объявлен голосами как минимум 289 депутатов из 577-ми (абсолютным большинством в Нацсобрании). Теоретически это возможно, если вотум недоверия поддержат:

все депутаты коалиции левых сил NUPES (188 голосов)

все депутаты фракции крайне правого "Национального объединения" Марин Ле Пен (88 голосов)

все члены небольшой фракции независимых депутатов LIOT (20 голосов)

как минимум 32 депутата фракции правых "Республиканцев"

Нет, как считают политологи, и стопроцентной гарантии единства рядов в правящем (относительном) большинстве.

Ряд депутатов президентского блока заявили СМИ, что были "шокированы" решением Макрона в конечном итоге применить статью 49.3 конституции для утверждения пенсионной реформы.

Статья первоначально вышла на Radio France Internationale и публикуется с разрешения правообладателя