Украинские беженцы в Шотландии продолжат жить на круизном лайнере до июня 2023-го

Шотландский круизный лайнер MS Victoria продолжит размещать у себя украинских беженцев как минимум до июня 2023 года - вероятной причиной является отсутствие более постоянного жилья.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на PA Media.

В пятницу власти Шотландии подтвердили, что MS Victoria, пришвартованный в порту Лейт в шотландской столице Эдинбурге, продолжит предоставлять "безопасное жилье для перемещенных лиц" еще пять месяцев с возможностью продления.

Хотя официальной причины такого шага не назвали, лидер шотландских либерал-демократов Алекс Коул-Гамильтон обвинил шотландское правительство в неподготовленности к прибытию людей, которые бегут от войны в Украине.

"Я разговаривал с гуманитарными работниками, работающими во Львове, которые ищут для украинских беженцев, бегущих в Шотландию, дома и пути выезда, и они описали шотландское правительство как унизительно неподготовленное", - сказал он.

"Оно (правительство) хотело похвалы за то, что открыло границы (для беженцев), но не сделало никакой предварительной работы. Я не думаю, что когда украинцы бежали от невероятных зверств со стороны россиян, они мечтали о крайне переполненном пассажирском корабле", - добавил политик.

В то же время шотландский министр по делам беженцев из Украины Нил Грей заявил, что украинские беженцы, размещенные на MS Victoria, не жаловались на условия проживания, и описал его как "безопасную среду, которая создала мощное чувство общности".

С начала полномасштабного вторжения России в Украину правительство Шотландии ввело спонсорскую схему, которая предусматривает выплаты шотландцам, которые согласятся принять у себя украинских беженцев. Шотландия обязалась принять 3000 беженцев из Украины, но это число превысило 15 тысяч.

В связи с нехваткой мест для беженцев из Украины с сентября в Шотландии подготовили второй лайнер MS Ambition, способный разместить 1750 человек.