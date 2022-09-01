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В Шотландии подготовили второй круизный лайнер для размещения украинских беженцев

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Четверг, 1 сентября 2022, 21:50

В шотландский портовый город Глазго в четверг прибыл круизный лайнер MS Ambition, который вместе с MS Victoria будет использоваться для временного расселения украинских беженцев.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

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Лайнер MS Ambition способен принять 1750 человек в 714 кабинах. Он будет находиться на якоре шесть месяцев, так что поселенцы смогут оставить его в любое время.

Беженцы из Украины на палубе будут иметь доступ к ресторанам, местам отдыха для детей, магазинов и услуг по уборке. Также их обеспечат доступ к медицинским и социальным услугам.

Круизный лайнер MS Ambition
Круизный лайнер MS Ambition
ФОТО: AMBASSADOR CRUISE LINE

Министр правительства Шотландии по украинским беженцам Нил Грей подчеркнул, что круизный лайнер – это лишь временное место расселения беженцев.

"Мы не хотим, чтобы люди проводили во временных поселениях вроде круизных лайнеров больше времени, чем это необходимо", - отметил он, добавив, что правительство Шотландии стремится разместить как можно больше людей у ​​волонтеров или предоставить им более долговременное жилье.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину правительство Шотландии ввело спонсорскую схему, предусматривающую выплаты шотландцам, которые согласятся принять у себя украинских беженцев.

Шотландия обязалась принять 3000 беженцев из Украины, но сейчас это число превысило 15 тысяч.

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