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ЕС готовит миссию для укрепления сектора безопасности Молдовы, она может заработать летом - СМИ

Воскресенье, 5 марта 2023, 12:29

ЕС планирует направить гражданскую миссию в Молдову, которая испытывает все большую угрозу после нападения России на Украину.

Об этом сообщило немецкое издание Welt am Sonntag, пишет "Европейская правда".

Согласно информации, 28 января Молдова обратилась в Брюссель с просьбой о поддержке и сейчас Европейская служба внешних действий (EEAS) работает над так называемой концепцией управления кризисом, которая должна быть завершена в этом месяце. 

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В концепции эксперты внешнеполитической службы ЕС разрабатывают предложения по размеру, профилю и мандату запланированной миссии, которые затем должны быть единогласно одобрены правительствами ЕС.

"Желание направить гражданскую миссию в Молдову есть", - сказал дипломат ЕС, знакомый с ходом переговоров. 

Германия вместе с Польшей, странами Балтии, Швецией, Чехией, Португалией, Румынией и Данией являются главными сторонниками проекта. Дипломаты ожидают, что новая миссия начнет свою работу в начале лета.

В рамках миссии административный персонал из стран-членов ЕС, в основном из судебных органов, полиции и таможни, будет консультировать Молдову по вопросам создания эффективного сектора безопасности. 

Кроме того, ЕС хочет направить экспертов для консультирования страны в борьбе с кибератаками и дезинформацией.

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В феврале глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявлял, что Европейский Союз обсудит возможность направления в Молдову миссии в рамках своей общей внешней политики и политики безопасности.

В последнее время ситуация с безопасностью в Молдове становится все более напряженной. 

13 февраля президент Молдовы Майя Санду вышла со специальным брифингом, на котором раскрыла, что Кремль готовил силовые действия с привлечением диверсантов с военной подготовкой из-за пределов страны - из России, Беларуси, а также Сербии и Черногории.

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