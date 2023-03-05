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ЄС готує місію для зміцнення сектору безпеки Молдови, вона може запрацювати влітку  - ЗМІ

Неділя, 5 березня 2023, 12:29

ЄС планує направити цивільну місію в Молдову, яка відчуває дедалі більшу загрозу після нападу Росії на Україну.

Про це повідомило німецьке видання Welt am Sonntag, пише "Європейська правда".

Згідно з інформацією, 28 січня Молдова звернулася до Брюсселя з проханням про підтримку і зараз Європейська служба зовнішніх дій (EEAS) працює над так званою концепцією управління кризою, яка має бути завершена цього місяця. 

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У концепції експерти зовнішньополітичної служби ЄС розробляють пропозиції щодо розміру, профілю та мандату запланованої місії, які потім мають бути одноголосно схвалені урядами ЄС.

"Бажання направити цивільну місію до Молдови є", - сказав дипломат ЄС, знайомий з ходом переговорів. 

Німеччина разом із Польщею, країнами Балтії, Швецією, Чехією, Португалією, Румунією та Данією є головними прихильниками проєкту. Дипломати очікують, що нова місія розпочне свою роботу на початку літа.

У рамках місії адміністративний персонал із країн-членів ЄС, в основному з судових органів, поліції та митниці, консультуватиме Молдову з питань створення ефективного сектору безпеки. 

Крім того, ЄС хоче направити експертів для консультування країни у боротьбі з кібератаками та дезінформацією.

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В лютому глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявляв, що Європейський Союз обговорить можливість направлення до Молдови місії в межах своєї спільної зовнішньої політики та політики безпеки.

Останнім часом безпекова ситуація у Молдові стає дедалі напруженішою. 

13 лютого президентка Молдови Мая Санду вийшла зі спеціальним брифінгом, на якому розкрила, що Кремль готував силові дії із залученням диверсантів з військовим вишколом з-поза меж країни – з Росії, Білорусі, а також Сербії і Чорногорії. 

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