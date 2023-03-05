ЄС готує місію для зміцнення сектору безпеки Молдови, вона може запрацювати влітку - ЗМІ
ЄС планує направити цивільну місію в Молдову, яка відчуває дедалі більшу загрозу після нападу Росії на Україну.
Про це повідомило німецьке видання Welt am Sonntag, пише "Європейська правда".
Згідно з інформацією, 28 січня Молдова звернулася до Брюсселя з проханням про підтримку і зараз Європейська служба зовнішніх дій (EEAS) працює над так званою концепцією управління кризою, яка має бути завершена цього місяця.
У концепції експерти зовнішньополітичної служби ЄС розробляють пропозиції щодо розміру, профілю та мандату запланованої місії, які потім мають бути одноголосно схвалені урядами ЄС.
"Бажання направити цивільну місію до Молдови є", - сказав дипломат ЄС, знайомий з ходом переговорів.
Німеччина разом із Польщею, країнами Балтії, Швецією, Чехією, Португалією, Румунією та Данією є головними прихильниками проєкту. Дипломати очікують, що нова місія розпочне свою роботу на початку літа.
У рамках місії адміністративний персонал із країн-членів ЄС, в основному з судових органів, поліції та митниці, консультуватиме Молдову з питань створення ефективного сектору безпеки.
Крім того, ЄС хоче направити експертів для консультування країни у боротьбі з кібератаками та дезінформацією.
В лютому глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявляв, що Європейський Союз обговорить можливість направлення до Молдови місії в межах своєї спільної зовнішньої політики та політики безпеки.
Останнім часом безпекова ситуація у Молдові стає дедалі напруженішою.
13 лютого президентка Молдови Мая Санду вийшла зі спеціальним брифінгом, на якому розкрила, що Кремль готував силові дії із залученням диверсантів з військовим вишколом з-поза меж країни – з Росії, Білорусі, а також Сербії і Чорногорії.