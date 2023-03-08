К черту дипломатию? Как должна действовать Украина в отношениях с Грузией и ее властью

События 7 марта в Тбилиси (подробнее о них – в статье "Бой за европейское будущее") поразили многих украинцев. И это вынуждает задать вопрос: какой должна быть реакция на них официального Киева?

Стоит ли и в дальнейшем надеяться найти взаимопонимание с действующей властью Грузии? Или, может, наоборот – забыть о дипломатии и напрямую поддержать протестующих?

Это непростые вопросы, ведь дипломатия и международные отношения до сих пор остаются сферами, где обычно нет места эмоциям, а основной добродетелью является умение договариваться и находить общее, оставляя место для диалога и компромиссов.

Даже когда недипломатическая откровенность достигает успеха, как в случае бывшего посла Украины в Германии Андрея Мельника, это не означает, что такой рецепт можно перенести на все остальное.

Именно поэтому Украина сохраняет дипломатическую выдержку в диалоге с такими сложными партнерами, как Венгрия или Израиль. Да и в диалоге с Германией Киев был вынужден вернуться к более традиционной дипломатии.

А за пределами Евросоюза еще больше примеров, что украинская дипломатия должна стремиться к диалогу даже с теми, чья позиция нам совсем не близка, вместо того, чтобы говорить все, что мы о них думаем (без этого не собрать более 140 голосов в ООН за осуждение России, как это делает Украина).

Но даже прекрасно понимая это правило, мы в редакции ЕвроПравды убеждены, что Украина на всех уровнях – от президента до представителей общества – должна отбросить условности и прямо поддержать грузинский народ, который борется сейчас не только против действующей власти, но и за свое будущее.

И не только свое.

Да, это будет означать прямой дипломатический конфликт с властями Грузии. Но это надо делать, даже понимая, что это ухудшит отношения с официальным Тбилиси (они и без того плохие, но могут быть еще хуже).

Да, это означает – "к черту дипломатию". Но именно это сейчас нужно Украине. И вот почему.

Есть сразу несколько причин, которые побуждают Украину к резкости. Ни одна из них сама по себе не является достаточной, но в комплексе – вполне.

Во-первых, на самом деле даже традиционная европейская дипломатия уже не такая "сухая", как это было 15-20 лет назад.

В ней все чаще появляется место для категоричности и эмоций. Да, это до сих пор исключения, и, наверное, они будут оставаться таковыми. Но то, что происходит в Грузии сейчас и последние несколько лет, несомненно, является исключительным и требует исключительного отношения.

Во-вторых, действующая власть Грузии становится откровенно враждебной к Украине.

Да, грузинская власть принимает украинских беженцев и отправляет гуманитарные грузы в Украину. Но одновременно официальный Тбилиси отказывает в помощи оружием и обвиняет Киев в желании втянуть его в войну с РФ.

Но это – далеко не все проблемы в наших отношениях.

Заявления, которые звучат из Тбилиси, не раз пересекали красную линию, и сейчас это снова произошло: председатель правящей партии Грузии возложил на украинцев вину за российскую агрессию, заявив, что война в Украине стала следствием Майдана.

Эта враждебность за прошедший год только нарастает, каждый раз беря следующие высоты, в то время как сотрудничество с Россией – несмотря на ее изоляцию от остального мира – со стороны Грузии только усиливается.

Можно спорить о причинах этого; дискутировать о том, "пророссийский" ли грузинский олигарх с российским капиталом Бидзина Иванишвили и т.д. – но это детали, которые могли бы раскрыть причины, но не меняют самого факта: о межгосударственной дружбе говорить уже не приходится, и при действующей власти в Грузии ее возобновление выглядит просто невозможным.

В-третьих, даже при враждебности в отношениях с официальным Тбилиси народ Грузии в подавляющем большинстве остается дружественным к Украине.

Согласно всем независимым опросам, грузины стремятся к европейской интеграции и НАТО, они хорошо относятся к Украине и осуждают российскую агрессию – то есть делают то, чего мы не видим от грузинской власти.

Более того, уже есть достаточно доказательств, чтобы утверждать: нынешняя помощь со стороны граждан Грузии происходит вопреки политике их власти. Есть свидетельства давления на публичных лиц и на активистов, которые помогают Украине.

В-четвертых, и это еще одно важное изменение современной дипломатии – сейчас, в условиях многополярного мира с множественными линиями разломов, уже невозможно "дружить со всеми".

Выбор Украины – членство в ЕС и НАТО, что накладывает обязательства, естественные для страны-кандидата. Украина декларирует и доказывает, что для нас важны демократические ценности, свобода и права человека, право самим определять свое будущее. И война с российским нашествием ведется, в частности, за это.

А вот действующая власть Грузии сделала цивилизационный выбор. Принятие закона, который гарантированно разрушает европейские и евроинтеграционные перспективы Грузии – это сознательный выбор Тбилиси, после чего путь страны на Запад при действующем режиме просто закрыт.

Свергнуть эту власть – задача грузинских граждан, Украина ни в коем случае не должна в этом участвовать.

И не нам решать, как именно грузины должны сделать действующий режим достоянием истории – нужен ли для этого революционный путь или достаточно эволюционного.

Но мы вполне имеем право и даже обязаны прямо и без дипломатических тонкостей заявить, что от действующей грузинской власти мы уже ничего не ждем и не надеемся на договоренности с ней.

Именно так, как это сейчас делают ЕС и США, выступая с непривычно жесткими заявлениями о событиях в Тбилиси.

И тут есть хорошая новость.

Похоже, что у официального Киева – примерно такая же позиция.

Уже есть заявление МИД, в котором ведомство Дмитрия Кулебы подчеркнуло, что поддерживает грузинский народ (а не государство!), выделив из политиков для своей поддержки только президента Зурабишвили, которая становится все более оппозиционной.

И это еще не все. Источники ЕвроПравды говорят, что Киев еще с осени задерживает отправку в Грузию нового посла, чья кандидатура согласована, но указ о котором Зеленский не подписывает, чем символически демонстрирует грузинской власти, что та недостойна иметь посла из Украины.

И это – правильная линия.

А сейчас, после событий в Тбилиси, украинские политики, включая президента Зеленского, получили основания для еще более жестких заявлений. Потому что как еще можно отзываться о ТАКОЙ власти? Мы также наверняка услышим в ближайшее время заявления украинских депутатов, которые могут пойти дальше представителей правительства в "разрушении мостов" с действующей властью Грузии.

Так же следует поступать и представителям украинского гражданского общества – но здесь и до этого не было недостатка в готовности поддерживать грузин, а не действующий режим.

После последних заявлений из Тбилиси этот сценарий стал почти безальтернативным.

Когда эта политика со стороны Украины должна измениться?

Тогда, когда произойдут изменения в Грузии. Рано или поздно это обязательно произойдет. Потому что, конечно же, можно подавлять демонстрации, действовать против воли народа, разрушать западный курс государства и его перспективы и тому подобное. Но в грузинском обществе с его стремлением к справедливости власть Иванишвили вряд ли будет способна делать это долго.

Именно поэтому друзьям Грузии – а Украину мы считаем другом грузинского народа – стоит быть откровенными: будущее этой страны – в европейской семье. Но явно не с этой властью.

Авторы: Сергей Сидоренко, Юрий Панченко

редакторы "Европейской правды"