"ЕС готов дать Грузии статус кандидата, но у РФ есть заготовки и на этот случай"

Митинг против принятия закона об иностранных агентах. Тбилиси, 9 марта 2023 года

Массовые протесты в Тбилиси против закона об иностранных агентах повлияли на Запад.

В Евросоюзе уже думают над вопросом о предоставлении Грузии статуса кандидата – такой шаг рассматривается как защита от сползания Тбилиси к орбите РФ.

Насколько реалистичен такой сценарий? Какие вызовы остаются на европейском пути Грузии?

На эти темы ЕвроПравда пообщалась с депутатом парламента Грузии от оппозиционной партии "Лело" Саломе Самадашвили.

Рекомендуем полную версию этого разговора на YouTube-канале ЕвроПравды. А ниже – наиболее интересные заявления грузинского депутата.

Шанс получить кандидатский статус

Сейчас мы видим изменение позиции ЕС в отношении Грузии – есть основания говорить, что теперь Евросоюз политически сильно поддерживает предоставление статуса кандидата.

Такие сигналы мы слышали и от президента Франции Эммануэля Макрона, и от министра иностранных дел Германии Анналены Бербок, которая приезжала в Грузию недавно.

Я не помню, чтобы на таком уровне две ключевые страны ЕС так поддерживали наше европейское будущее.

И это, безусловно, обнадёживает.

Но с другой стороны, нам напоминают, что наше правительство должно дать шанс европейским друзьям, чтобы они поддержали статус кандидата.

Потому что сегодня, скажу прямо, поддержка предоставления кандидатского статуса Грузии – это поддержка грузинского народа.

Потому в марте, когда правительство хотело принять закон об иностранных агентах, который бы просто поставил крест на европейском надеждах, народ показал очень чётко, что они выбирают европейское будущее.

Поэтому нынешние авансы Грузии – это в первую очередь поддержка народа, который борется за свое европейское будущее.

Однако это также и геополитическая позиция. Не надо забывать, что есть лишь одна страна, которая победит, если мы не получим статус кандидата. И это Россия.

Саботаж европейского курса

К сожалению, грузинское правительство не просто делает недостаточно для того, чтобы обеспечить наше вступление в ЕС, но и часто устраивает саботаж нашему успеху в Евросоюзе.

Поэтому очень трудно прогнозировать, что будет, если ЕС пойдет нам на уступки.

В мае будет опубликовано первый документ, где Евросоюз скажет, как они оценивают наши реформы. Я думаю, что оценки будут не очень позитивные.

Но мы всячески стараемся всё сделать, чтобы заставить правительство принимать те решения, которые от Грузии ждут в Евросоюзе.

Тут очень важно, что президент Грузии Саломе Зурабишвили сейчас сфокусировала свои усилия на продвижении тех изменений, которые должны открыть нам двери в ЕС.

Это дает шанс, что несмотря на все усилия нашего правительства, мы этот шанс не упустим и до конца года получим статус кандидата в члены ЕС.

Однако не стоит забывать, что в таком случае проблемы никуда не денутся - необходимые изменения все равно нужно будет принять, иначе ЕС просто не начнет процесс переговоров. Наверняка в ЕС очень четко опишут, какие реформы для этого надо провести.

Если со стороны Евросоюза будет такая четкость, я думаю, что получение статуса кандидата станет катализатором политических перемен в нашей стране.

Люди поймут, что у нас есть реальные шансы, что переговоры можно открыть быстро, и что единственное условие - правительство, которое не формально, а на самом деле хочет продвигаться по направлению к членству в ЕС.

К сожалению, сегодня такого правительства у нас нет, потому что для "Грузинской мечты" гораздо важнее, что о них думают в Москве, чем в Брюсселе.

А Москва не скрывает, что они не хотят, чтобы Грузия продвигалась вперёд по направлению к Европе.

Мы все это знаем, так и то, что Россия будет делать все возможное, чтобы помешать евроинтеграции.

Тем более, у нас совершенно неординарная ситуация. У нас правительство, которое одной рукой внесло заявку членство в ЕС, а другой рукой - устраивает саботаж этом у процессу.

Им необходимо в ближайшие 7-8 месяцев сделать так, чтобы у Евросоюза просто не будет возможности принять позитивное решение.

И наверняка у них уже есть заготовки.

Возьмем к примеру, ситуацию вокруг Михеила Саакашвили. Независимый консилиум врачей сделал очень тревожное заключение - если его оставить в нынешнем состоянии, его шанс выжить будут очень невелики. И если с Саакашвили что-то случится, это поставит крест на нашем кандидатском статусе.

Это может быть и принятие закона, который вызывает резкое неприятие в ЕС, как с законом про иноагентов. А может – восстановление авиасообщения с Россией.

Однако если даже все эти планы не сработают и мы все-таки в этом году получим статус кандидата, при этом правительстве быстрого продвижения по направлению к Европе всё равно не будет. И поэтому в повестке дня всё равно будет смена власти.

Выбор Бидзины Иванишвили

Когда я говорю про нынешние грузинские власти, я в принципе говорю об одном человеке – Бидзине Иванишвили, хоть и не имеет официальных полномочий, "из тени" принимает все решения.

Он должен решить, что ему важнее - то, чтобы в Москве были им довольны или всё-таки объяснить Москве, насколько сильно он рискует.

Если в статусе кандидата будет отказано, грузинский народ с этим просто не смирится. И в итоге Иванишвили может потерять власть.

И вот если в Москве решат, что всё, таки лучше помочь удержаться Иванишвили у власти, им придется смириться с тем, что Грузия получит статус кандидата.

Всё зависит от того, как пойдёт разговор Иванишвили с Москвой, и сможет ли он убедить их дать "зеленый свет".

Эрозия западного курса Грузии

Посмотрим на историю.

В 2012 году "Грузинская мечта" пришла к власти не сама, а в обширной коалиции, где были практически все политические силы, которые пошли против правительства Саакашвили.

Среди них было много политиков и партий, у которых были связи на Западе и по поводу которых никто не сомневался в том, что они прозападно настроенные люди.

С 2005 по 2013 года я была послом Грузии в Евросоюзе, и я могу вам сказать, что на Иванишвили с самого начла на Западе смотрели с большим подозрением.

Однако вокруг него были люди, которые считались прозападными, и в итоге Запад решил, что новые грузинские власти все же прозападные.

Конечно, все отношения с Евросоюзом выстраивались при президенте Саакашвили. К 2012 году, когда сменилась власть, практически были закончены все переговоры насчёт Ассоциации, безвизового въезда в Евросоюз, свободной торговли.

И конечно, тогда у нового правительства, и лично у Иванишвили не было шансов сразу же отказаться от всего этого – иначе они бы очень быстро потеряли власть.

Однако за последние годы те члены команды Иванишвили, которые на самом деле были прозападными, один за одним ушли в оппозицию.

И потихоньку грузинская власть стала менять свою ориентацию.

Теперь ситуация дошла до того, что президент Грузии, которая сама была кандидатом от "Грузинской мечты", несколько дней назад в парламенте прямо заявила, что уже в 2021 году было ясно, что курс нашей внешней политики меняется.

Это происходило постепенно, очень маленькими шагами, однако сейчас это видно уже всем. Даже тем людям, которые голосовали за нынешнюю власть.

Выборы 2024 года

Кандидатский статус, среди прочего, означает, куда более детальный контроль за прозрачностью и честностью выборов.

И это создает большую проблему для "Грузинской мечты".

Дело в том, что впервые в современной истории Грузии, следующие выборы, а они пройдут в следующем году, будут пропорциональными.

Это важно, поскольку власти всегда использовали мажоритариев в свою пользу, набирая с их помощью большинство.

Если бы парламентские выборы 2020 года были пропорциональными, уже тогда "Грузинская мечта" не удержалась бы у власти.

Я уверена, что если даже Грузия в этом году получит статус кандидата, то переговоры насчёт вступления не откроют до проведения выборов.

Выборы будут очень важным маркером того, готовы мы или нет к реальной работе по вступлению в ЕС.

И поэтому, когда мы сейчас разговариваем с нашими западными друзьями о том, что нам сейчас нужно в Грузии, то это, в первую очередь, давление, чтобы выборы прошли свободно и демократично.

Если же Иванишвили опять постарается манипулировать избирательным процессом, Грузия может попасть в беду.

Поэтому следующие парламентские выборы в нашей стране в итоге и дадут ответ на то, куда вообще идёт Грузия.

А еще – это шанс для России. Ей вполне подойдет сценарий внутренней дестабилизации Грузии. Главное, что такая дестабилизация заблокирует движение в сторону ЕС.

Российский интерес в Грузии

Мы неоднократно затрагивали с правительством вопрос санкций, и до сих пор не можем получить удовлетворяющий ответ, делается ли все возможное, чтобы помешать РФ использовать нашу экономическую инфраструктуру для обхода западных санкций.

Но главный интерес России - в другом. Я думаю, что чем труднее для России ситуация в войне против Украины, тем важнее для них показать какую либо победу.

России необходимо показать, что в нашем регионе они все еще способны достигать поставленных целей. И если в Украине это становится всё менее и менее возможно, то в этом смысле для них растет значение Грузии.

Потому я уверена, что Россия хочет, чтобы на следующих выборах в Грузии уже сменилась власть на открыто антизападную.

Вместо власти, которая пускай декларативно, но говорит о Евросоюзе и НАТО - власть, которая открыто антизападная.

Впрочем, это будет очень непросто, поскольку уровень поддержки западного курса в Грузии - 80-90%.

Отношение к войне в Украине

Вы наверняка знаете, что несмотря на нашу власть, большинство грузинского народа считает, что Украина сегодня борется и за наше будущее.

И, конечно, для нашего народа очень важно, чтобы Украина победила.

И хотя правительство Грузии делает заявления, которые очень расходятся с мнением большинства грузин, я хочу уверить вас в солидарности грузинского народа с Украиной.

Что касается властей, то их отношение к Украине сегодня подобно нынешнему европейскому курсу.

То есть демонстрируется поддержка, делаются декларации, а на самом деле власти больше обеспокоены тем, как Москва воспринимает их позицию по Украине.

Общался Юрий Панченко,

редактор "Европейской правды",

видео Владимира Олийныка