Заместителю Сийярто на Закарпатье рассказали об отсутствии "притеснений" венгров

Заместитель министра иностранных дел Венгрии Левенте Мадьяр в воскресенье прибыл с рабочим визитом в Закарпатскую область Украины, где передал гуманитарную помощь и встретился с руководителем областной военной администрации Виктором Микитой.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщили венгерские СМИ и сам Никита в Facebook.

Во время пребывания в Ужгороде Мадьяр объявил о передаче украинской стороне первой партии из 14 городских автобусов, которые передал город Веспрем в качестве гуманитарной помощи. Один из них останется в Закарпатье, остальные - будут переданы другим украинским регионам.

ФОТО: FACEBOOK ВИКТОРА МИКИТЫ

Также заместитель Сийярто коснулся вопроса языка образования, который в последние годы нарушил "дружеские отношения между нашими странами", и выразил надежду, что в Киеве "будут иметь понимание и добрые намерения, чтобы рано или поздно достичь если не полноценного, то примирительного решения".

Кроме того, венгерский чиновник решил подчеркнуть, что Будапешт предоставляет Украине значительную гуманитарную помощь, "несмотря на впечатление, которое пытаются создать некоторые элементы".

В свою очередь глава Закарпатской ОВА в разговоре с Мадяром поблагодарил за поддержку санкций ЕС против России и осуждение им вторжения российских войск. Отдельно также они обсудили вопросы национальных сообществ в Закарпатье.

ФОТО: FACEBOOK ВИКТОРА МИКИТЫ

"Никаких притеснений нет, государство заботится о представителях всех нацсообществ, проживающих в Закарпатье, они представлены на всех уровнях и имеют полную поддержку от власти на местах. Это публично подчеркнули представители венгерской общины. Такая же позиция и у румынской общины Закарпатья", - подчеркнул Никита.

Он добавил, что представители венгерского сообщества участвуют в защите Украины от российской агрессии и оказывают гуманитарную помощь, тогда как некоторые "провокаторы" "в первые дни войны оставили свою общину и бежали за границу".

"Все остальное - манипуляции и провокации, направленные на дестабилизацию общественной ситуации в крае и попытки блокирования евроинтеграции Украины", - подчеркнул глава Закарпатской ОВА.

Венгерская сторона и раньше использовала тему о якобы ущемлении прав венгров. В частности, в прошлом году Сийярто в интервью заявил: если Украина не изменит свою политику в отношении венгерского меньшинства, это очень ограничит возможности правительства Венгрии оказать любую поддержку Киеву в конфликте с РФ.

В МИД тогда назвали утверждения Сийярто "надуманными и политизированными".

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