Заступнику Сійярто на Закарпатті розповіли про відсутність "утисків" угорців

Заступник міністра закордонних справ Угорщини Левенте Мадяр у неділю прибув із робочим візитом до Закарпатської області України, де передав гуманітарну допомогу й зустрівся з керівником обласної військової адміністрації Віктором Микитою.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомили угорські ЗМІ й сам Микита у Facebook.

Під час перебування в Ужгороді Мадяр оголосив про передання українській стороні першої партії з 14 міських автобусів, які передало місто Веспрем як гуманітарну допомогу. Один із них лишиться в Закарпатті, решта – будуть передані іншим українським регіонам.

Фото: Facebook Віктора Микити

Також заступник Сійярто торкнувся питання мови освіти, яка в останні роки порушила "дружні відносини між нашими країнами", й висловив сподівання, що в Києві "матимуть розуміння і добрі наміри, аби рано чи пізно досягти якщо не повноцінного, то примирливого рішення".

Крім того, угорський посадовець вирішив підкреслити, що Будапешт надає Україні значну гуманітарну допомогу, "попри враження, яке намагаються створити деякі елементи".

Своєю чергою очільник Закарпатської ОВА в розмові з Мадяром подякував за підтримку санкцій ЄС проти Росії та засудження ним вторгнення російських військ. Окремо також вони обговорили питання національних спільнот на Закарпатті.

Фото: Facebook Віктора Микити

"Жодних утисків немає, держава дбає про представників усіх нацспільнот, які проживають на Закарпатті, вони представлені на всіх рівнях та мають повну підтримку від влади на місцях. На цьому публічно наголосили представники угорської громади. Така сама позиція і в румунської громади Закарпаття", – підкреслив Микита.

Він додав, що представники угорської спільноти беруть участь у захисті України від російської агресії та надають гуманітарну допомогу, тоді як деякі "провокатори" "в перші дні війни залишили свою громаду і втекли за кордон".

"Усе інше – маніпуляції та провокації, спрямовані на дестабілізацію суспільної ситуації в краї і спроби блокування євроінтеграції України", – наголосив очільник Закарпатської ОВА.

Угорська сторона й раніше використовувала тему про начебто утиски прав угорців. Зокрема, минулого року Сійярто в інтерв’ю заявив: якщо Україна не змінить свою політику щодо угорської меншини, це дуже обмежить можливості уряду Угорщини надати будь-яку підтримку Києву у конфлікті з РФ.

В МЗС тоді назвали твердження Сійярто "надуманими та заполітизованими".

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