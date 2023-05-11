Армения и Азербайджан заявили об эскалации на границе, сообщают о раненых

Министерство обороны Армении заявило, что Вооруженные силы Азербайджана с 6 часов утра четверга начали обстреливать из минометов и артиллерийских орудий армянские позиции, расположенные в направлении Сотка в Гегаркуникской области страны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Радио Азатутюн".

Пресс-секретарь Минобороны Армении Арам Торосян заявил, что по состоянию на 8 часов с армянской стороны трое раненых в результаты азербайджанских обстрелов.

По его словам, Вооруженные силы Азербайджана также открыли огонь в направлении машины скорой помощи, в которой находился раненый военнослужащий.

По состоянию на 9:00 подразделения ВС Азербайджана продолжают вести артиллерийско-минометный огонь по армянским позициям, расположенным в направлении Сотка, отметили в оборонном ведомстве Армении, добавив, что на других направлениях ситуация относительно спокойная.

В Минобороны Армении также опровергли распространенную азербайджанскими СМИ информацию о том, что армянская сторона использует иранские беспилотники.

Министерство обороны Азербайджана в свою очередь сообщило, что "в результате прицельного огня со стороны противника был тяжело ранен в голову военнослужащий сверхсрочной службы азербайджанской армии". В Баку обвинили Ереван в нарушении режима прекращения огня.

"С утра 11 мая вооруженные силы Армении, еще более нагнетая обстановку, ведут минометный обстрел позиций азербайджанской армии с позиций в Зодском направлении Басаркечарского района. Подразделения азербайджанской армии принимают необходимые ответные меры", – говорится в сообщении Минобороны Азербайджана утром 11 мая.

Напомним, Совет Европейского Союза подтвердил встречу президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в воскресенье, 14 мая, при участии председателя Европейского совета Шарля Мишеля.

Саммит Азербайджана и Армении в Брюсселе станет первым с февраля этого года, когда лидеры обеих стран общались на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

Последние переговоры Еревана и Баку в попытке нормализовать отношения состоялись в Вашингтоне 30 апреля на уровне министров иностранных дел.

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