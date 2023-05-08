В ЕС подтвердили встречу лидеров Азербайджана и Армении 14 мая, планируют еще два саммита

Совет Европейского Союза в понедельник вечером подтвердил встречу президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в воскресенье, 14 мая, при участии председателя Европейского совета Шарля Мишеля.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Трехсторонняя встреча лидеров Азербайджана, Армении и Евросовета состоится в Брюсселе "с целью дальнейшего развития усилий ЕС, направленных на укрепление стабильности на Южном Кавказе и нормализацию отношений между двумя странами", говорится в сообщении Совета ЕС.

После этого Алиев и Пашинян договорились продолжить диалог на полях предстоящего саммита Европейского политического сообщества в Кишиневе 1 июня 2023 года совместно с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцом.

Кроме того, Мишель предложил провести встречу руководителей Армении, Азербайджана, Франции и Германии во второй раз на полях следующего саммита Европейского политического сообщества в испанской Гранаде в октябре 2023 года.

"Лидеры также договорились продолжать трехсторонние встречи в Брюсселе так часто, как это будет необходимо для обсуждения текущих событий на местах и постоянных вопросов повестки дня брюссельских встреч", – добавляют в Совете Евросоюза.

Саммит Азербайджана и Армении в Брюсселе станет первым с февраля этого года, когда лидеры обеих стран общались на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

Последние переговоры Еревана и Баку в попытке нормализовать отношения состоялись в Вашингтоне 30 апреля на уровне министров иностранных дел.

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