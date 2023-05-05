Вучич заявил о планах массового разоружения населения Сербии

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что в стране будут ужесточены правила ношения и хранения короткоствольного огнестрельного оружия.

Заявление Вучича приводит РТС, сообщает "Европейская правда".

По его словам, все, кто владеет огнестрельным оружием, будут проходить проверки. Также вдвое будут увеличены штрафы за незаконное владение оружием.

Кроме того, для владельцев оружия будут предусмотрены медосмотры каждые полгода и год, а также психиатрические и психологические экспертизы.

"Проведем почти полное разоружение Сербии... Чем меньше будет стволов, тем меньше будет опасности для наших граждан", – сказал Вучич.

Он добавил, что МВД обязано принять все меры, чтобы те, кто владеет оружием незаконно, сдали его.

Также Вучич заявлял, что хотел бы вернуть в Сербии смертную казнь для борьбы с наиболее вопиющими преступлениями, но, похоже, не будет пытаться реализовать это.

Напомним, 4 мая в Сербии произошла вторая за неделю смертельная стрельба, 21-летний злоумышленник убил восемь человек и ранил еще 13.

3 мая семиклассник в Белграде сделал несколько выстрелов из пистолета своего отца в сторону учеников и охраны своей школы. По данным МВД Сербии, в результате стрельбы погибли восемь школьников и охранник.

Парня задержали после нападения, у него нашли два пистолета, которые были зарегистрированы на отца. Власти утверждают, что он готовил нападение в течение длительного времени: у подростка нашли собственноручно нарисованный план школы и список детей, которых он хотел убить.