Германия отправит контингент для гражданской миссии ЕС в Молдове

Правительство Германии приняло решение отправить контингент в Миссию партнерства Европейского Союза в Молдове (EUPM Moldova).

Об этом заявил спикер правительства Штеффен Гебештрайт, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Укринформ".

"Немецкий контингент будет составлять максимально 15 человек", – сказал Гебештрайт.

Их задачей является поддержка обеспечения национальной безопасности. Мандат предусматривает стратегические советы, при необходимости – меры обучения и предоставления оборудования для ссылки на возможности Молдовы в таких областях как кризисный менеджмент, кибербезопасность и анализ гибридных угроз, добавил спикер.

"На Республику Молдова серьезно влияет незаконная агрессивная война России против Украины, к тому же продолжаются российские попытки дестабилизировать ситуацию в странах. Эти попытки дестабилизации направлены на саботаж курса на реформы и европейскую интеграцию", – сказал Гебештрайт.

Представитель МИД Германии Андреа Зассе в свою очередь добавила: "Мы видим продолжение мощных усилий по дестабилизации, кампании по дезинформации, использование энергии как оружия, а также кибератаки. Ситуация в стране очень тяжелая".

"Мы, разумеется, признаем Приднестровье неотъемлемой частью Молдовы", – подчеркнула дипломат.

Она также уточнила, что к настоящему времени утверждены три кандидатуры для миссии: полицейский и два эксперта.

Зассе также напомнила, что в прошлом году Германией, Францией и Румынией была создана платформа с целью мобилизовать помощь Молдове, принявшей многие украинские беженцы. В 2022 году были проведены три донорские конференции, на которых только Германия оказала помощь в объеме 120 млн. евро.

Напомним, Евросоюз 22 мая официально запустил гражданскую миссию для Молдовы, целью которой будет повышение устойчивости страны перед гибридными угрозами.

Главой миссии будет румынский дипломат Космин Динеску. Командующим гражданских операций станет Стефано Томат, управляющий директор по вопросам гражданского планирования и проведения операций внешнеполитической службы ЕС.

Как пояснили в Брюсселе, миссия необходима в связи с тем, что с началом полномасштабного вторжения России заметно возросли усилия по дестабилизации ситуации в Молдове. Эти усилия представляют прямую угрозу стабильности и безопасности внешних границ ЕС.

Власти Молдовы попросили ЕС развернуть гражданскую миссию в письме к главе дипломатии Евросоюза Жозепу Боррелю от 28 января 2023 года.

Как известно, 1 июня в Молдове состоится второй саммит Европейского политического сообщества.