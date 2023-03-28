Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Молдова проведе саміт європейських лідерів на винзаводі - ЗМІ

фото
Вівторок, 28 березня 2023, 08:44

Молдова проведе другий саміт Європейського політичного співтовариства, який відбудеться 1 червня, на території винзаводу під Кишиневом.

Про це повідомило молдовське видання Newsmaker з посиланням на джерела в уряді, пише "Європейська правда".

За даними джерел, захід, на який приїдуть лідери всіх європейських країн та інституцій ЄС, відбудеться на території виноробні Mimi, також відомій як замок Мімі та шато Мімі. Він розташований в селі Бульбоака за 40 кілометрів від столиці Кишинева.

 
Замок Мімі, на території якого розташована виноробня
фото: "Європейська правда"

Як пише видання, молдовська влада вже почала екстрений ремонт дороги до Бульбоаки. Вартість роботи оцінюють у 225,7 млн леїв (понад 10 млн євро). Йдеться про ремонт приблизно 30 км дороги на трасі Кишинів - Тирасполь, Флорешти - Нові Анни і Бульбоака - Делакеу.

У січні в адміністрації президента Молдови повідомляли, що другий саміт Європейської політичної спільноти відбудеться 1 червня в Кишиневі. 

Перший саміт Європейського політичного співтовариства пройшов у Празі 6-7 жовтня минулого року. 

Європейська політична спільнота - ініціатива президента Франції Еммануеля Макрона, підтримана ЄС. За задумом, цей майданчик співпраці не є альтернативою розширення ЄС.

Про підсумки першого саміту спільноти читайте у статті: Мир не для всіх. Як саміт у Празі спробував примирити ворогів у Європі та поза нею

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Молдова ЄвроЖиття

Статті

Ядерний удар по дружбі з Китаєм: як шантаж НАТО зашкодив Путіну і не приборкав Захід

Щоби не заступити за "червоні лінії", Росія змавпувала ядерну тактику США. Але Путін не помітив, перетворив на попіл авторитет Сі Цзіньпіня. 
27 березня 2023 — Сергій Сидоренко, Європейська правда

На ядерному фронті без змін: перша реакція Заходу на заяви РФ про боєголовки у Білорусі

Ключові гравці ЄС і НАТО закликали Мінськ "переосмислити" цей крок. Та здатність Лукашенка змінити те, що директивно "спущене з Москви", викликає сумнів.
27 березня 2023 — Euractiv, Александра Бжозовскі

Франція у вогні: як Макрон пішов на вкрай непопулярну реформу і куди це заведе країну

Президент Франції зумів провести пенсійну реформу, проти якої виступають більш ніж 70% французів. Які наслідки це матиме?
27 березня 2023 — Юрій Панченко, Надія Коваль, Європейська правда